Aldi otworzy swój supermarket w nowo powstającym San Parku Mysiadło. Sieć w największym obecnie budowanym retail parku w województwie mazowieckim zajmie powierzchnię około 900 mkw. Sklep urządzony w najnowszym koncepcie wizualnym marki zapewni jeszcze wygodniejsze i bardziej komfortowe zakupy wszystkim klientom.

Najnowszy koncept Aldi powstanie w San Park Mysiadło. / fot. Materiały Prasowe

Najnowszy koncept Aldi w San Park Mysiadło

San Park Mysiadło to obiekt odpowiadający na potrzeby współczesnych klientów i najemców. Na powierzchni ok. 55 000 mkw. znajdą się w nim sklepy popularnych i lubianych marek. Park handlowy wyróżniać będzie także niezwykle urozmaicona, duża strefa gastronomiczna. San Park Mysiadło powstaje w dogodnej lokalizacji graniczącej bezpośrednio ze stolicą. Do kompleksu warszawiacy będą mogli dojechać autem ulicą Puławską. Z racji komfortowej lokalizacji retail park stanie się też główną destynacją zakupową i miejscem spotkań m.in. dla mieszkańców pobliskiego Piaseczna, ale także okolicznych miejscowości, jak np.: Konstancin-Jeziorna, Nowa Wola, Józefosław czy Lesznowola.

Atuty San Park Mysiadło doceniają kolejni najemcy. W ostatnim czasie do portfolio sklepów parku handlowego dołączyła sieć Aldi. To międzynarodowa sieć dyskontów, posiadająca już 277 sklepów w Polsce i zatrudniająca ponad 4500 pracowników. Sieć jest jedną z wiodących firm handlowych w Europie, a jej celem jest dotarcie z ofertą do coraz szerszej grupy klientów. Zgodnie ze strategią marki, wybierając nowe lokalizacje sklepów, firma dba o to, aby powstawały one w najbardziej dogodnych dla klientów lokalizacjach.

– Powstający sklep ALDI w San Park Mysiadło będzie pierwszym sklepem naszej sieci w tej miejscowości. Sklep w San Park Mysiadło przygotowany będzie zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sala sprzedaży nowego ALDI będzie wynosić ok. 900 mkw. W dniu otwarcia na pewno pojawią się atrakcyjne oferty i bonusy dla klientów – mówi Przemysław Kostrzewa, menadżer ds. nieruchomości i ekspansji Aldi.

– San Park Mysiadło zapewniać będzie przekrój marek z zakresu wielu branż. ALDI doskonale wpisuje się w oczekiwania, jakie mieliśmy względem operatora spożywczego w naszym parku handlowym. Zależało nam na tym, by była to ceniona i rozpoznawalna sieć, która zapewni naszym klientom atrakcyjną ofertę spożywczą obejmującą duży wybór asortymentu podstawowego czy produktów świeżych. ALDI idealnie spełnia te kryteria i cieszy się zaufaniem klientów – twierdzi Paweł Materny, wyłączny agent komercjalizujący San Park Mysiadło.

– Każdy nowy sklep ALDI w Polsce to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w San Park Mysiadło w nowym roku znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów. Nasza misja od zawsze polega na dostarczaniu klientom produktów najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach i jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia naszej oferty dla mieszkańców Mysiadła i okolic. Chcemy stać się częścią tej dynamicznej społeczności, oferując nie tylko jakościowe produkty, ale także wyjątkowe doświadczenie zakupowe. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, i czekamy na spotkanie z naszymi klientami w tej miejscowości - dodaje Przemysław Kostrzewa.

