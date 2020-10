Topowi polscy influencerzy w kampanii Allegro Smart! Week

W dniach 28.09-04.10, kiedy odbywa się festiwal zakupowy Allegro Smart! Week. Jest to największy festiwal promocji, skierowany do posiadaczy programu lojalnościowego Allegro Smart!, który wystartował w poniedziałek i potrwa do końca tygodnia. Na konsumentów czekają tysiące ofert ze wszystkich kategorii dostępnych na Allegro w promocyjnych cenach obniżonych nawet do -70% oraz darmową dostawą w ramach usługi Allegro Smart! To doskonały pretekst do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniu i zacząć oszczędzać!

Allegro przy różnych okazjach nawiązuje współprace z influecnerami i celebrytami. Tegoroczną edycję Allegro Smart Week, obok Maffashion, promują także: Małgorzatą Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem, Ciocia LieStyle oraz TikTokerki: Maria Jeleniewska, najbardziej zasięgowa Polka na tej platformie oraz Joanna Kołodziejska.