Sieć sklepów Biedronka po raz trzeci została zdobywcą „Retail Championa” w kategorii „Najlepszy Program Lojalnościowy 2023”, wyróżnienia przyznawanego sieciom detalicznym przez ich klientów. A tymczasem już ponad 600 tysięcy maskotek i ponad milion książeczek związanych z Gangiem Mocniaków – tegoroczną, kultową akcją lojalnościową sieci, trafiło do klientów.

Biedronka po raz trzeci została zdobywcą „Retail Championa” w kategorii „Najlepszy Program Lojalnościowy 2023”. / fot. Materiały prasowe

Biedronka Championem lojalności, a Mocniaki trzymają się mocno

Retail Champion - "Wybrany przez konsumentów” to szczególne wyróżnienie na rynku retail/FMCG, którego celem jest wyróżnienie sieci detalicznych, działających w poszczególnych formatach na polskim rynku. Badania przeprowadzono za pośrednictwem firmy badawczej GFK Polonia. Nagroda w kategorii „Best Loyalty Program 2023” już po raz trzeci trafiła do sieci Biedronka.

Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny otrzymujemy Retail Championa w kategorii „Najlepszy Program Lojalnościowy”. Oferowany przez sieć Biedronka od 2016 roku program lojalnościowy Moja Biedronka w tej chwili jest najpopularniejszym tego typu programem w Polsce. Korzysta już z niego ponad 17 milionów aktywnych klientów, z czego ponad 9 milionów za pośrednictwem aplikacji. W jego ramach organizujemy różnego rodzaju akcje marketingowe, typu vouchery, loterie i gamifikacje, takie jak kultowe akcje z udziałem maskotek, czego najnowszym przykładem jest Gang Mocniaków - powiedział Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji w sieci Biedronka

Tegorocznej akcji lojalnościowej towarzyszą dwa rodzaje książek, których już ponad milion trafiło do klientów. W książce edukacyjnej „Baw się i naklejaj z Mocniakami”, dostępnej w cenie regularnej 6,99 zł, maskotki za pomocą quizów, zadań i kolorowanek edukują dzieci, jakie supermoce może dać właściwie skomponowana dieta oraz jak zachować w niej balans. Tradycyjnie przygotowano też książki, w tej edycji będzie aż 5 tytułów, autorstwa Pauliny Płatkowskiej, które poza zabawnymi opowieściami o charakterze edukacyjnym, dotyczącymi jedenastki bohaterów Gangu Mocniaków, zawierają ciekawostki żywieniowe, przygotowane we współpracy z dietetykami. Dwa pierwsze tomy książki: „Gang Mocniaków. Witamina formę trzyma” oraz „W zdrowym ciele wody wiele” są cały czas odbierane przez klientów Biedronki. A od 6.10 do sklepów trafi najnowszy, trzeci tom książki – „Raźno, zdrowo, razowo”. Książkę można zdobyć po uzbieraniu 15 naklejek. Jest ona też dostępna w sprzedaży w cenie regularnej 14,99 zł.

Ale bohaterami najnowszej akcji lojalnościowej sieci Biedronka są oczywiście maskotki. A który spośród 11 bohaterów gangu cieszy się największą popularnością wśród klientów? Do 03.10 najczęściej odbieraną zabawką jest Krem Krzyś, za nim plasuje się Dynia Dorotka i Chleb Henio, a tuż za podium znajduje się Awokado Adaś. Aby odebrać maskotkę za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Ci, którzy nie będą mogli się doczekać na swojego pluszaka, mogą odebrać go wcześniej, już po uzbieraniu 30 naklejek w niższej cenie 24,99 zł. Każdego członka gangu można też kupić w cenie regularnej za 49,99 zł. Odbiór Mocniaków i książek będzie możliwy do 2.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Przypominamy, że 1 naklejkę klient może odebrać za każde 69 zł wydane na zakupy w sklepie Biedronka do 18.11.2023 r.

Dodatkowe naklejki zdobywa się za zakupy zrealizowane w tej kwocie przy użyciu karty Moja Biedronka, zakup warzywa lub owocu lub artykuły z oferty „Mocny wybór” czy zakup przynajmniej jednego produktu z oferty specjalnej za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł. Dodatkową naklejką jest też promowane prawidłowe rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka po dokonaniu zakupów za 69 zł zrealizowanych z użyciem karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

Szczegóły akcji i regulamin dostępne są na stronie www.gangmocniakow.pl

