Przy centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu wyrośnie drugi park handlowy. Znajdą się w nim 3 wielkopowierzchniowe sklepy, w tym m.in. Sinsay i Maxi Zoo. Prace nad inwestycją właśnie wystartowały. Jednocześnie na półmetku jest budowa pierwszego parku, którego otwarcie planowane jest na koniec listopada 2022.

Toruń: Przy Nowych Bielawach powstanie drugi park handlowy; fot. mat. pras.

Więcej parków handlowych

Od ponad 6 miesięcy trwa tu rozbudowa centrum handlowego Nowe Bielawy. W sąsiedztwie obiektu powstaje nowoczesny park handlowy, który pomieści trzy wielkopowierzchniowe sklepy – Neonet, Komfort i TEDi. Teraz ruszają prace nad jeszcze jedną, podobną inwestycją, która jest już w 100% wynajęta.

Drugi retail park zarówno pod względem projektu, jak i powierzchni, będzie podobny do tego, który już powstaje. Analogicznie jak w pierwszej inwestycji, tak i tu na jednej kondygnacji ulokowane zostaną 3 duże sklepy, do których wejście prowadzić będzie z parkingu. Podobna będzie też minimalistyczna bryła budynku, wokół którego powstanie 100 nowych miejsc parkingowych Barbara Wojdełko, Director w Newbridge

Jak podaje inwestor, prace mają się zakończyć w II kwartale 2023 roku. – Wraz z tą inwestycją wchodzimy w kolejny etap rozbudowy, ale i rozwoju kompleksu Nowych Bielaw. Celem prac, które zbiegają się z drugą dekadą obecności centrum na rynku, jest zarówno znaczne poszerzenie jego oferty, zwłaszcza o popularne polskie i zagraniczne marki sieciowe, jak również umocnienie pozycji Nowych Bielaw na lokalnym rynku, jako rodzinnej destynacji zakupowej nr 1 w Toruniu – mówi.

Pomóc ma w tym m.in. fakt, że już w momencie ogłaszania nowej inwestycji, ta jest w pełni skomercjalizowana. – Jeszcze zanim wbiliśmy pierwszą łopatę na placu budowy, obiekt był już w całości wynajęty. To unikalna dziś na rynku retail sytuacja, bardzo komfortowa dla inwestora i przyszłych klientów, pokazująca nie tylko potencjał biznesowy Nowych Bielaw i toruńskiego rynku, ale także atrakcyjność tworzonego przez nas autorskiego formatu convenience, który dostrzegły topowe marki – dodaje Barbara Wojdełko.

Nowe marki

Które konkretnie brandy zainteresowały się obiektem? W ofercie kolejnego parku handlowego znajdzie się m.in. sklep dla zwierząt Maxi Zoo. W jego asortymencie klienci znajdą wybór ponad 8000 produktów znanych marek w przystępnych cenach oraz produkty marek dostępnych wyłącznie w sieci Maxi Zoo, w tym karmy i akcesoria: Premiere, Select Gold, Real Nature czy Dogs Creek. Nie zabraknie też przysmaków, zabawek dla zwierząt oraz środków do pielęgnacji i higieny. Propozycja sklepu będzie skierowana do opiekunów psów i kotów, jak również gryzoni, gadów, płazów, ptaków czy ryb akwariowych. Lokal będzie miał powierzchnię 500 m kw.

Z nowym konceptem do retail parku zawita także należąca do Grupy LPP sieć odzieżowa Sinsay. W sklepie oprócz ubrań i dodatków dla nastolatek i kobiet, pojawią się też rzeczy dla mężczyzn oraz ubrania i akcesoria dla dzieci. Całość asortymentu dopełnić mają dodatki do domu oraz kosmetyki do pielęgnacji i makijażu. Sinsay będzie pierwszą marką należącą do LPP, która zadebiutuje w ofercie kompleksu Nowych Bielaw.

Całość dopełni sklep popularnej sieci wielobranżowej. Tu szczegóły inwestor ma zdradzić niebawem. – Budując ofertę zarówno pierwszego, jak i drugiego retail parku stawiamy na doskonale znane marki, które mają świeże podejście zarówno do swojego rozwoju, jak i do ekspansji. Jednocześnie są to brandy, które odpowiadają współczesnym trendom konsumenckim, a także oczekiwaniom naszego rodzinnego klienta. Jestem przekonana, że ich ulokowanie przy ul. Olsztyńskiej przyciągnie nowych klientów z całego regionu, a także sprawi, że ci stali jeszcze częściej będą wracać na zakupy – mówi Barbara Wojdełko.

