Toruńska spółka Torimpex Trade oddała w ręce klientów nowy sklep przy ulicy Okólnej 141 - pierwszy w lewobrzeżnej części miasta.

Nowy sklep Torimpex

Torimpex rozwija sieć sklepów

Na klientów czeka przestronny sklep o powierzchni około 1100 mkw.

- Już na etapie projektowania sklepu zależało nam na zapewnieniu klientom komfortu poruszania się po sklepie. Odległości pomiędzy regałami są spore, co pozwala na spokojne przemieszczanie się z wózkiem sklepowym, ale również bezkolizyjne mijanie się klientów – opowiada Monika Wasilewska Specjalista ds. marketingu w Torimpex. - Chcemy, aby klienci czuli się dobrze i swobodnie podczas zakupów, aby były one dla nich po prostu przyjemne, a nasz sklep odbierali jako przyjazny.

W markecie przy ulicy Okólnej klienci znajdą przede wszystkim szeroki wybór artykułów od lokalnych dostawców i producentów. Na regałach i w chłodniach pojawią się między innymi owoce i warzywa z lokalnych upraw, wyłącznie polskie mięso, tradycyjne wędliny, świeży nabiał, pieczywo wypiekane na miejscu z niemrożonego ciasta, ciepłe drożdżówki oraz gotowe dania obiadowe.

Lokalne produkty w sklepie Torimpex

- Zależy nam, żeby klienci mogli znaleźć w naszym sklepie wszystko to, czego potrzebują, stawiając przy tym na lokalnych dostawców. Wspieramy producentów z naszego regionu, a z drugiej strony gwarantujemy naszym klientom wysokiej jakości produkty, które nie są narażone m.in. na długi niekorzystny również dla środowiska transport – przypomina Monika Wasilewska.

Dbałość o środowisko towarzyszyła budowie sklepu od samego początku. Przy jego budowie postawiono na ekologiczne rozwiązania, w tym panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz oświetlenie LED. Ciekawym rozwiązaniem jest również zielony dach, który nie tylko filtruje powietrze, ale też poprawia bilans wodny na terenach miejskich, retencjonując wodę deszczową.

Torimpex - bezgotówkowe wózki, kasy samoobsługowe

W sklepie zastosowano również wygodne bezgotówkowe wózki. Klienci skorzystać będą mogli również z 4 intuicyjnych kas samoobsługowych. Podobnie jak przy pozostałych lokalizacjach, i tutaj odbiorą przesyłki w Paczkomacie oraz skorzystają z bankomatu.

W budynku przewidziano również lokal o powierzchni 50m2, w którym otworzył się znany już w Toruniu z innych lokalizacji - Sklep Zoologiczny LUZ. Przed budynkiem przewidziano 50 komfortowych miejsc parkingowych. Generalnym wykonawcą iwestycji jest firma ARS Renowacje.

Torimpex - co to za firma?

Firma Torimpex Trade założona została w 1990 roku. To lokalna sieć, którą tworzy łącznie 9 sklepów w rożnych lokalizacjach miasta oraz sklep online www.torimpex.pl, dostarczający zakupy do domów w Toruniu i okolicy. Zatrudnienie w Firmie znajduje ponad 230 pracowników, w tym 30 osób w sklepie przy Okólnej. Ponad 100 pracowników pracuje tutaj dłużej niż 5 lat. Codziennie w sklepach Torimpex zakupy robi ponad 12 tys. klientów. Towar gwarantuje około 120 dostawców, a asortyment liczy około 15 000 SKU we wszystkich sklepach.

