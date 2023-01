Sieci elektroniczne, drogerie i sieci spożywcze dwoją i się i troją żeby przyciągnąć do siebie konsumentów. Mimo że pierwszym wyznacznikiem decyzji zakupowej w aktualnej sytuacji jest cena, to nadal w grze jest hasło "nowości" i "trendy".

Tomasz Szacoń, właściciel firmy konsultingowej Retailpoland Consulting/ fot. mat. prasowe

Trendy 2023: Jakich nowości poszukują na rynku największe sieci handlowe?

Jako pierwszy ten trend został doceniony przez branże beauty. W drogeriach widzimy produkty w żelkach wspierające cerę czy paznokcie. Pierwszy raz tego typu suplement w branży FMCG widzimy w Biedronce. Myślę, że w tym roku żelki zaleją rynek tak jak swego czasu produkty konopne.

Zalety? Nie trzeba ich popijać, świetnie smakują, ładnie wyglądają - czego chcieć więcej?

Napoje funkcyjne - odwrotność energetyka

Jako konsultant często uczestniczę w negocjacjach i zauważam, o co pytają kupcy z centrali sieci handlowych. Wydaje się, że w napojach zrobiliśmy już wszystko, a tu nagle ktoś tworzy niepasteryzowany zakwas z selera.

Gdzieś indziej widzę napój "rozluźniający", czyli odwrotność energetyka. Na rynek wchodzi pokolenie, które czyta etykiety i jest "przerażająco" wyedukowane. To dla nich robimy produkty, którymi będą się chwalić w social mediach - gdzie ich życie wirtualne równa się życiu w realu.

Oceniam, że napój z dodatkową funkcją to kierunek, w którym warto iść.

Stacje zasilania nowością dla branży elektronicznej

Wojna u sąsiadów i widmo blackoutu są odmieniane przez wszystkie przypadki. Dodatkowo rosnące ceny sprawiają, że Polakom włącza się ich wrodzone "kombinowanie". I tu w sukurs przychodzi alternatywne źródło prądu. Fotowoltaikę zna każdy, ale gdzie magazynować energię? Powerbanki też zna każdy i większość z nas już się w nie zaopatrzyła.

Nowością dla branży elektronicznej są stacje zasilania, które oprócz telefonu zasilą też czajnik, ekspres do kawy czy suszarkę do włosów.

Po wybuchu wojny produkty znikały z rynku bez względu na cenę. Każda sieć elektroniczna panicznie poszukuje dostawców tego typu rozwiązań.

Jeśli w coś masz zainwestować to będzie idealny kierunek.

Śledzie... z boczniaków

Ostatni trend, który nadal będzie się utrzymywał, to zamienniki mięsa. Mimo, że ta kategoria staje się nudna, to ciągle coś chwyta nas za serca. Kreatywność "mięsosceptyków" nie zna granic, czego dowodem mogą być "Nieśledzie" - czyli sałatka z boczniaka. Brzmi ożywczo porównując do roślinnych parówek czy kabanosów.

Mam nadzieję że przynajmniej część z tych produktów pozostanie z nami na stałe i nie podzieli losu cydru, zielonej kawy czy finger spinnerów.

