Trevor Masters zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Pepco Group - podała spółka w komunikacie. Rolę przewodniczącego wykonawczego obejmie Andy Bond, przewodniczący rady dyrektorów.

Trevor Masters nie będzie dyrektorem generalnym Pepco Group, fot. shutterstock

Andy Bond obejmie rolę przewodniczącego wykonawczego

Grupa spodziewa się, że wynik EBITDA (MSSF 16) na koniec 2022/23 będzie nieco niższy od pierwotnych założeń. Jak podano, Andy Bond obejmie rolę przewodniczącego wykonawczego i pokieruje pracą zarządu i całej firmy do czasu wyznaczenia nowego CEO.



"Firma korzysta również z okazji, by zaktualizować oczekiwania odnośnie wyniku EBITDA (MSSF 16) na koniec bieżącego roku obrotowego (30 września 2023 r.), spodziewając się, że będzie on nieco niższy od pierwotnych założeń – aczkolwiek wciąż w zgodzie z konsensusem analityków wyznaczonym dla grupy – co jest efektem słabszych od oczekiwanych wyników sprzedaży. Firma potwierdza, że zrealizuje cel uruchomienia 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023" - napisano w komunikacie.

Wyniki finansowe Pepco Group

Wcześniejsze prognozy dotyczące EBITDA na cały rok zakładały osiągnięcie kilkunastoprocentowego wzrostu EBITDA (MSSF 16) przy założeniu stałego kursu walutowego, zakładając brak dalszego znaczącego pogorszenia otoczenia handlowego.



W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku (do końca czerwca 2023 r.) grupa otworzyła 325 nowych sklepów netto.



Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2023 r. 2.839 mln euro przychodów i 377 mln euro bazowej EBITDA, w porównaniu do 2.372 mln euro przychodów i 347 mln euro EBITDA przed rokiem.

