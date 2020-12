Trójmiasto: Tłumy w galeriach handlowych

W centrum Riviera w Gdyni, aby móc np. wejść do Empiku trzeba czekać w kolejce ok. 15 minut. Kolejki na kilkanaście osób tworzyły się też m.in. przed drogerią Rossmann oraz popularnymi sklepami odzieżowymi. Nie wszyscy są na tyle cierpliwi i rezygnują z zakupów. Trzy 16-letnie koleżanki postanowiły opuścić gdyńską galerię i pojechać do Gdańska. "To szaleństwo, może w innych centrach nie będzie takiego tłoku" - powiedziała PAP jedna z nich.

W Forum Gdańsk jest jednak również tłoczno, choć w samej galerii - jak informuje świetlna tablica przy wejściu - może w niej, zgodnie z rygorami sanitarnymi, przebywać, maksymalnie ponad 8,2 tys. osób. Przed wejściem do wielu sklepów, szczególnie tych, gdzie można kupić prezent świąteczny, tworzą się kolejki. W jednej z najdłuższych stało blisko 30 osób.

Większość osób w galeriach handlowych ma na twarzach maseczki ochronne. Niektórzy próbują omijać obostrzenia chroniąc tylko usta.

W związku z epidemią, w sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit osób - maksymalnie jeden klient na 15 metrów kwadratowych.

We wszystkich placówkach jest wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni.

Przedświąteczna sobota i niedziela jest ostatnim weekendem, kiedy otwarte są galerie handlowe. W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona będzie kwarantanna narodowa, to oznacza, że zamknięte będą m.in. galerie handlowe, oprócz sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli np. spożywczych, aptek i drogerii.