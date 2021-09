Trwa loteria dla franczyzobiorców Żabki

Żabka promuje płatności bezgotówkowe. Sieć we współpracy z Visa zaprosiła ponad 6000 franczyzobiorców do udziału w loterii TransAKCJA Visa.

Autor: materiał prasowy

Data: 29-09-2021, 10:34

Trwa loteria dla franczyzobiorców Żabki; fot. mat pras.

Loteria TransAKCJA Visa

Franczyzobiorcy Żabki, aby wziąć udział w zabawie, muszą wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Visa. Od tego czasu każda transakcja dokonywana kartą Visa w sklepie danego franczyzobiorcy daje mu jeden los w loterii. Każdy los bierze udział w trzech losowaniach – w losowaniu nagród: kwartalnej, miesięcznej oraz tygodniowej.

W sumie w ramach loterii TransAKCJA Visa do wygrania są trzy nagrody kwartalne w postaci samochodu Toyota Aygo. Raz w miesiącu losowana jest także nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Do wygrania są również bony na zakupy w sklepach sieci Żabka oraz w serwisie Allegro, plecaki turystyczne oraz kubki termiczne. Okres promocyjny trwać będzie do 31 grudnia 2021 r.

Swój biznes z Żabką prowadzi ponad 6000 osób w 950 miejscowościach w całej Polsce.