Trwa transformacja sklepów Tesco do Netto

– Transformacja sklepów Tesco do Netto pozwala nam w krótkim czasie zwiększyć skalę naszego działania. Jesteśmy przekonani, że koncept Netto przyciągnie byłych klientów Tesco i zatrzyma ich na stałe – mówi Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny w Netto Polska.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 19-08-2021, 10:56

Trwa transformacja sklepów Tesco do Netto, fot. shutterstock

Netto realizuje konwersję sklepów przejętych po Tesco

Ponad 150 sklepów otwartych do końca roku – to coraz bliższy do osiągnięcia cel sieci Netto, która kontynuuje realizację ambitnego planu konwersji sklepów przejętych po Tesco. W ciągu ostatnich dwóch tygodni duńska sieć otworzyła dziewięć nowych placówek. Netto rozwija także infrastrukturę konwertowanych sklepów: cztery nowo otwarte placówki posiadają strefę kas samoobsługowych. W ciągu najbliższego półrocza kasy samoobsługowe pojawią się w około 50 sklepach przejętych po Tesco.

12 sierpnia przy ul. Kopcińskiego 31D w Łodzi otworzyło się już 12. Netto w mieście. Łódź pozostaje tym samym trzecim miastem w Polsce pod względem liczby sklepów Netto, wyprzedzona tylko przez Poznań (15 sklepów) oraz kolebkę sieci w naszym kraju – Szczecin (25 sklepów).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Chełmży i Złotowie Netto miało dotychczas po jednym sklepie, od teraz jest ich więcej.

W Chełmży duńska sieć jest obecna nie tylko przy ul. Sikorskiego 36A, ale także przy ul. Chełmińskie Przedmieście 9-11, a więc po obu stronach chełmżyńskiego Rynku. W Złotowie do sklepu przy ul. Kolejowej 9a dołączył nowy, zlokalizowany przy ul. Moniuszki 10 – oba z nich zlokalizowane są w centralnej części miasta.

Rośnie zasięg sieci Netto

W ostatnich tygodniach Netto debiutowało w kolejnych miejscowościach w woj. mazowieckim, kujawsko – pomorskim, świętokrzyskim i małopolskim, umacniając swoją pozycję w tych częściach kraju. Mowa o Nasielsku, Radomiu, Łącku, Kazimierzy Wielkiej i Ciechocinku. Tym samym zasięg sieci rośnie i staje się coraz bardziej równomierny.

– Transformacja sklepów Tesco do Netto pozwala nam w krótkim czasie zwiększyć skalę naszego działania. Jesteśmy przekonani, że koncept Netto przyciągnie byłych klientów Tesco i zatrzyma ich na stałe. Netto to format inny od Tesco, ale ma wiele do zaoferowania. Tym, co wyróżnia Netto na rynku, jest szeroka oferta, konkurencyjne ceny, szereg cotygodniowych promocji i rzeczywisty komfort robienia zakupów w naszych placówkach – mówi Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny w Netto Polska.

W nowopowstałych sklepach w Łodzi, Radomiu, Złotowie i Raciborzu można szybko

i wygodnie zapłacić za swoje zakupy w kasach samoobsługowych.

– Kasy samoobsługowe to odpowiedź na oczekiwania naszych klientów, które uzupełniają pakiet rozwiązań przekładających się na pozytywne doświadczenia zakupowe. – komentuje Krzysztof Kamiński i dodaje: jak dotąd takie kasy zainstalowaliśmy w około 10 sklepach, ale w ciągu najbliższych sześciu miesięcy rozwiązanie będzie dostępne w 50 sklepach przejętych po sieci Tesco. Kasy samoobsługowe zdecydowanie przyjęły się na rynku, z pewnością będą miały pozytywny odbiór również w sklepach Netto.

Nowo otwierane sklepy w formacie Netto 3.0

Nowo otwierane sklepy funkcjonują w formacie Netto 3.0, który nawiązuje do stylu skandynawskiego. Jego wyznacznikami są minimalistyczny charakter wyposażenia i wyważona kolorystyka wystroju sklepów. Szerokie alejki, lampy zapewniające neutralne oświetlenie czy drewniane elementy wystroju zapewnią kupującym komfort i przyjazną atmosferę robienia zakupów.

Cechą charakterystyczną każdego Netto jest asortyment, obejmujący 3000 produktów w stałej ofercie, w tym 1000 produktów marek własnych, w atrakcyjnych cenach. Klienci mają do dyspozycji ponad 150 gatunków świeżych owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, produkty z certyfikatem BIO, a także produkty ze strefy TO GO obejmującej szeroką gamę dań gotowych.

Do końca roku sieć planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów w całej Polsce. Koniec całego procesu konwersji planowany jest na połowę przyszłego roku.

W związku z pandemią Covid-19 wszystkie sklepy Netto funkcjonują zgodnie z wszelkimi obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa. Placówki wyposażone są w środki ochronne zabezpieczające zarówno klientów, jak i pracowników.

We wszystkich nowych sklepach istnieje możliwość wypłaty gotówki.

Adresy i godziny otwarcia nowych placówek Netto:

Ciechocinek:

ul. Bema 34

pon.-sb.: 6-22

Chełmża:

ul. Chełmińskie Przedmieście 9-11

pon.-sb.: 6-22

Kazimierza Wielka:

ul. 1 Maja 14b

pon.-sb.: 6-23

Łącko:

ul. Łącko 866

pon.-sb.: 6-22



Łódź:

ul. Kopcińskiego 31D

pon.-sb.: 6-22

Nasielsk:

ul. Rynek 25

pon.-sb.: 6-23



Racibórz:

ul. Opawska 84

pon.-sb.: 6-22



Radom:

ul. Kopcińskiego 31D

pon.-sb.: 6-22



Złotów:

ul. Moniuszki 10

pon.-sb.: 6-23