Czy w roku 2023 będziemy cieszyć się trzema nowymi dniami wolnymi od pracy? Dzięki petycji skierowanej do prezydenta Andrzeja Dudy, istnieje taka możliwość. Te dni są związane z okresem przed ważnymi dla Polaków świętami.

Czy Polacy zyskają dodatkowe 3 dni wolne od pracy? | fot. Shutterstock

Autorzy petycji wskazują wigilię, Wielki Czwartek i Wielki Piątek jako dni, które mogłyby być dniami wolnymi od pracy

Obecne regulacje handlowe dotyczą jedynie wigilii i pracy po godz. 14:00 tego dnia

Prezydent RP ma możliwość inicjacji procesu legislacyjnego

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2023 roku. Zadecyduje Andrzej Duda

"Petycja w sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy" dotarła do biura prezydenta. Osoba odpowiedzialna za tę inicjatywę sugeruje trzy dni wolne, które poprzedzałyby święta, mianowicie Wigilię, Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Zgodnie z informacją portalu WP, obowiązująca ustawa dotycząca dni wolnych określa łącznie 13 świąt, w czasie których pracownicy są zwolnieni z obowiązków zawodowych.

Jakie dni są wolne od pracy w 2023?

1 stycznia - Nowy Rok

6 stycznia - Święto Trzech Króli

Wielkanoc (data ruchoma)

Poniedziałek Wielkanocny (data ruchoma)

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja

Zielone Świątki (termin zmienny)

Boże Ciało (data ruchoma)

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

W piśmie skierowanym do prezydenta, jak to zostało zauważone przez portal Fakt, podane zostały powody wyboru określonych terminów, które powinny zostać dodane do katalogu dni wolnych ustawowo. Wyjaśniono, że Wigilia to czas rodzinny i integracyjny, który wiąże się z wielogodzinnymi przygotowaniami do świąt.

Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem pozostałych dni wolnych?

Podkreśla się, że dodatkowe dni wolne byłyby uzasadnione długotrwałym uczestnictwem w adoracji Krzyża i w Droga Krzyżową w Wielki Piątek, a także trzema mszami w Wielki Czwartek. Udział w tych obrzędach jest trudny do pogodzenia z obowiązkami zawodowymi, dlatego dni wolne podczas Triduum Paschalnego pozwoliłyby na głębszą refleksję nad sensem życia. To zagadnienie dotyczyłoby nie tylko wyznawców religii katolickiej, ale także innych obywateli kraju.

Wigilia, Wielkie Czwartek i Wielki Piątek to dni pracy

Ustawa z 18 stycznia 1951 roku stanowi, że Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia jest dniem pracy. Regulacje dotyczą natomiast godzin otwarcia placówek handlowych tego dnia, i tak, po godz. 14:00 powierzanie pracownikom wykonywania pracy w handlu (z wyjątkami) jest zakazane. Te kwestie reguluje ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta.

Według obowiązujących przepisów Wielki Czwartek i Wielki Piątek do zwykłe dni pracujące. Dodatkowe przepisy dotyczą jedynie pracy w placówkach handlowych w Wielką Sobotę (podobnie jak w przypadku wigilii dotyczy to pracy po godz. 14:00).

Nowe dni wolne od pracy. Reakcje związkowców i pracodawców

Informacja o propozycji dodatkowych dni wolnych rozmawiała z przedstawicielami związków zawodowych oraz z przedsiębiorcami.

- Z punktu widzenia związków zawodowych, skrócenie czasu pracy jest zawsze pozytywne. Obecnie wiele firm przyjmuje Wigilię jako dzień wolny od pracy, co stanowi trzeci dzień świąt, mający głębokie tradycje - podkreślił Andrzej Radzikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Przedstawiciele pracodawców wyrazili mniej optymistyczną opinię.

- Przy 26 dniach urlopu, dniach wolnych od pracy oraz średnio 20 dniach chorobowych na pracownika, pracujemy faktycznie tylko około 200 dni w ciągu roku - powiedział Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan.

Nowe dni wolne od pracy 2023 - decyzja prezydenta

Petycje są składane w kancelarii Prezydenta RP dość często, co wiąże się z inicjatywą ustawodawczą jaką posiada, z racji pełnionej funkcji. Petycja dotycząca trzech dodatkowych wolnych dni od pracy została złożona pod koniec kwietnia, a decyzja zostanie podjęta po dokładnej analizie dokumentu. Wtedy też dowiemy się, czy prezydent zainicjuje proces legislacyjny i czy złoży projekt ustawy w tej sprawie do Sejmu.

