Liderem na liście najtańszych sklepów jest Auchan - wynika z informacji ASM Sales Force Agency za maj. Średni koszyk zakupowy wyniósł 295,10 zł - a to oznacza wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 22,4 proc. - czytamy na biznes.interia.pl.

Jaka jest lista najtańszych sklepów spożywczych/fot. shutterstock/pixfly

Najtańszym sklepem spożywczym w maju 2023 r. był francuski supermarket Auchan.

Zaraz za nim na liście znalazły się dwa najpopularniejsze dyskonty w Polsce - Lidl i Biedronka.

Średnia wartość koszyka zakupowego, który zawiera 40 podstawowych produktów spożywczych, wyniosła w maju 2023 r. 295,10 zł.

Gdzie zrobimy najtańsze zakupy spożywcze?

Jedynie w pięciu sklepach można było zrobić zakupy taniej od wskazanej średniej. Na podium znalazły się takie sieci jak: Auchan (średnia 241,82 zł), Lidl (249,49 zł) i Biedronka (253,75 zł). Za nimi znalazły się: sieć Makro Cash and Carry (290,70 zł) i niemiecki dyskont Aldi (293,51 zł).

Z kolei najdroższą ofertę w rankingu mają takie marki jak: internetowy sklep e-grocery (średnia wartość koszyka 342,91 zł) i sieć supermarketów E.Leclerc (322,04 zł). Podium od końca zamknęła polska sieć dyskontów Dino (311,43 zł), należąca do Tomasza Biernackiego.

Inflacja: ceny żywności rosną

Tempo wzrostu cen towarów i usług w maju wyniosło w Polsce 13 proc. w relacji rocznej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to spadek względem odczytu za kwiecień, kiedy to Urząd zaraportował 14,7 proc. rok do roku.

Cukier zdrożał o 63,4 proc., za jaja trzeba było zapłacić o 24,9 proc. więcej. Warzywa były droższe o 24,7 proc., a mleko o 23,4 proc. Nieznacznie taniało za to mięso drobiowe (o 1 proc.) oraz masło o 1,9 proc.

