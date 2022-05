TXM złożył wniosek o upadłość

Zarząd TXM złożył 30 kwietnia wniosek o upadłość spółki - podał TXM w komunikacie.

Autor: PAP Biznes

Data: 02-05-2022, 09:11

TXM złożył wniosek o upadłość; fot. unsplash

TXM: Wniosek o upadłość

"Podstawowymi czynnikami leżącymi u podstawy decyzji zarządu były osiągane wyniki finansowe oraz sytuacja płynnościowa, zdeterminowane w trakcie ostatnich dwóch lat przez negatywny wpływ pandemii COVID-19, a jednocześnie brak wsparcia państwa dla TXM jako podmiotu bezdyskusyjnie dotkniętego skutkami pandemii" - napisano w komunikacie.



W oddzielnym komunikacie TXM poinformował, że otrzymał oświadczenia banków PKO BP i ING BSK dokonujące okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zawierających zgodę na zmiany do zobowiązania banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi przypadkami naruszenia. Celem jest zagwarantowanie czasu na wypracowanie nowych zasad współpracy na najbliższy okres w terminie do 11 maja 2022 roku.

TXM: Sklepy

TXM to właściciel sieci dyskontowej sklepów pod nazwą TXM i Textilmarket. Na koniec grudnia 2021 r. sieć liczyła w Polsce 204 sklepy o łącznej powierzchni 46,9 tys. m kw. Spółka prowadzi też sklep internetowy.



W 2021 roku strata operacyjna TXM wyniosła 15,3 mln zł wobec 22,3 mln zł straty rok wcześniej.