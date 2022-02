Tydzień dziedzictwa kulinarnego w Aldi. Regionalne piwa i przysmaki

Od kilku lat Aldi współpracuje z Europejską Siecią Dziedzictwa Kulinarnego, by w ofertach stałych i sezonowych wspólnie promować regionalną żywność opartą o lokalne i tradycyjne wyroby. Tym razem dla swoich klientów sieć przygotowała Tydzień Dziedzictwa Kulinarnego.

Autor: AK

Data: 22-02-2022, 15:19

Aldi zaoferuje klientom regionalne piwa/ fot. Unsplash

Oferta pojawiła się w sklepach od 21 lutego. W sklepie klienci znajdą przetwory, słodycze i piwa od polskich, regionalnych producentów. Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów.

W asortymencie sieci znajduje się ponad 1200 produktów oznaczonych logotypem z biało-czerwoną flagą, kupowanych po sąsiedzku od lokalnych producentów. Od 21 lutego klienci Aldi w ramach Tygodnia Dziedzictwa Kulinarnego znajdą w sklepach przysmaki regionalne, jak np. ogórki małosolne z Runolandu z certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Dolny Śląsk, Smalec Staropolski, czy Śledź tradycyjny Premium oraz szeroki wybór regionalnych słodyczy, m.in. Herbatniki Regionalne – Cukry Nyskie, Oblaty Śląskie czy Karmelki - Rybki Giżyckie Naturalne. Za miód gryczany z polskich pasiek w opakowaniu 900 gramów zapłacą jedynie 28,99 zł, a za Syrop z kwiatu czarnego bzu z Domu Rembowskich 9,99 zł za 0,5 litra.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najbardziej ucieszą się smakosze piw, bo w czasowej ofercie Aldi oferuje 10 nowych trunków. Wśród nich znajdują się Piwo Braniewo z warmińsko-mazurskiego Browaru Braniewo, Lager Małopolski z Browaru Tenczynek, Krotoszyn Truskawka w Czekoladzie z wielkopolskiego Browaru Bojanowo, czy Piwo Górnośląskie z Browaru Zabrze i Kampinoskie z mazowieckiego browaru Błonie.

- Od lat kupujemy po sąsiedzku, od lokalnych gospodarzy, a oni odwdzięczają się nam produktami, które są zawsze świeże i zawsze najwyższej jakości. Nasi klienci przyzwyczaili się już do tego, że w ALDI znajdą zawsze coś dla siebie, po co warto wracać, a my lubimy spełniać ich potrzeby, ale także zaskakiwać nowościami i inspirować do odkrywania wciąż nowych smaków w Aldi – mówi Mariusz Wojtasiński, Dyrektor Pionu Zarządzania Kategoriami.