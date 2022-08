Tydzień Kuchni Polskiej już w listopadzie

Autor: AW

Data: 25-08-2022, 14:02

Jak co roku Makro Polska z okazji Święta Niepodległości organizuje Tydzień Kuchni Polskiej. Jest to kluczowa akcja w ramach programu Polskie Skarby Kulinarne, który promuje patriotyzm kulinarny oraz zachęca konsumentów do wspierania lokalnych restauracji. W bieżącym roku akcja ma na celu również wsparcie restauratorów, dla których obecny czas jest pełen wyzwań

Tegoroczna edycja Tygodnia Kuchni Polskiej planowana jest na 11-20.11.2022

Tydzień Kuchni Polskiej 2022: Kiedy?

Tegoroczna edycja Tygodnia Kuchni Polskiej planowana jest na 11-20.11.2022. Aby uczcić obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r., restauracje przygotują 3 - daniowe biało- czerwone menu w cenie 69 zł, 99 zł lub 119 zł. W trakcie akcji otrzymają wsparcie ze strony MAKRO Polska w promocji lokali. W tym roku po raz pierwszy restauratorzy będą mieli także dostęp do innowacyjnego systemu rezerwacyjnego.

Jak zaznacza Paweł Koperek – Menedżer ds., klientów HoReCa – Wdrożenie nowego mechanizmu rezerwacji miejsc sprawi, że wszelkie płatności będą przekazywane bezpośrednio restauracji. Ponadto restaurator zyska pewność, że żadne menu przygotowane wcześniej nie zmarnuje się, zaś klient z łatwością wybierze swój ulubiony lokal i zestaw dań.

Oprócz dostępu do tego systemu restauracje uczestniczące w akcji otrzymają również pakiet startowy, zawierający materiały promocyjne wraz ze specjalną ofertą na wybrane produkty. Makro Polska będzie również odpowiedzialne za organizację intensywnej akcji promocyjnej, w którą zaangażowane zostaną media i influencerzy.

Jak wziąć udział w programie?

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia należy przekazywać Przedstawicielom Handlowym Makro Polska. Dołączenie do akcji jest równoznaczne z członkostwem w programie Polskich Skarbów Kulinarnych i uczestnictwem w plebiscycie na „Najlepszą restaurację.” Konkurs polega na zbieraniu głosów klientów restauracji, a materiały są dostępne w zakładce Materiały dla restauracji na stronie www.polskieskarby.pl

Tydzień Kuchni Polskiej to niezwykła okazja do budowania marki swojego lokalu – podkreśla Magdalena Figurna, Menadżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej – Oprócz korzyści związanych z bezpłatną promocją w mediach i na social mediach, restauratorzy otrzymują pełne wsparcie na każdym etapie wydarzenia.