Jednodniowe promocje, niższe ceny z kuponami w aplikacjach, produkty gratis i taniej w wielopakach, ale także limity na produkty w obniżonych cenach. Sprawdziliśmy jakie są najpopularniejsze gazetkowe triki Biedronki, Lidla i Dino oraz które grupy produktów spożywczych są teraz najczęściej przeceniane.

Sprawdzamy, które grupy produktów spożywczych są teraz najczęściej przeceniane; fot. mat.pras. JMP

"2 w cenie 3", "drugi produkt 50 proc. taniej", "10+10 gratis", jednodniowe promocje, kupony w aplikacji, produkty za 1 zł - to coraz częstsze praktyki sieci handlowych, które poprzez akcje promocyjne chcą przyciągnąć do swoich sklepów jak największą rzeszę klientów.

Promocyjne ceny w dyskontach. Tak, ale obowiązują pewne warunki i... limity.

Lidl i Biedronka wydają swoje gazetki dwa razy w tygodniu, Dino - raz na 7 dni. Przeanalizowaliśmy co we wrześniu było często przeceniane i jaki poziom osiągnęły ceny.

Co się dzieje z cenami w Biedronce, Lidlu i Dino

Według najnowszego badania UCE RESEARCH i SYNO Poland, ponad 90 proc. Polaków regularnie kupuje żywność w promocjach. W czasie pandemii było to 59 proc., a 2-3 lata temu - 46 proc. To pokazuje, jak bardzo inflacja i rosnące ceny dotknęły portfele Polaków.

Obecnie Polacy najczęściej kupują 20-40 proc. produktów spożywczych w promocjach. Tak twierdzi blisko 29 proc. ankietowanych. 22 proc. Polaków deklaruje, że kupuje 10-20 proc. żywności po obniżkach, a 18 proc. kupuje 40-60 proc. Łącznie te trzy grupy stanowią prawie 70 proc. społeczeństwa. W ciągu dwóch lat liczba osób wzrosła o prawie 16 punktów procentowych.

Za darmo - jak w dyskontach

Ostatnio w Biedronce i Lidlu bardzo popularne stały się także bardzo atrakcyjne promocje (często typu "1+1 gratis"), ale trwające tylko jeden dzień. Coraz chętniej stosowane są także zniżki dostępne wraz ze specjalnymi kuponami w aplikacjach lojalnościowych (Lidl Plus czy Moja Biedronka). To sygnalizuje trend, że gazetek drukuje się coraz mniej, a zastępuję je te na urządzeniach mobilnych.

Kolejną promocją coraz częściej stosowaną w dyskontach jest "rozdawanie" produktów. Biedronka oferowała lody za darmo na rozpoczęcie wakacji (akcja "1+1 gratis"), a Lidl coraz częściej oferuje produkty za 1 zł podczas sobotnich zakupów za określoną kwotę. Ostatnio dodawano za złotówkę dużą czekoladę Milka a innych razem - Ptasie Mleczko.

Promocyjne ceny w dyskontach - obowiązują pewne warunki

Jednak uzyskanie promocyjnych cen, szczególnie w przypadku, kiedy produkty rozdawane są za darmo lub "półdarmo", nie zawsze jest takie proste i często obarczone warunkami. W wielu przypadkach niższa cena ukaże się na paragonie pod warunkiem zakupu kilku opakowań danego produktu. Często w przypadku dużych zniżek stosowany jest także mechanizm, kiedy trzeba zrobić zakupy innych produktów na określoną kwotę, aby ten jeden kupić w dużej promocji.

No i obowiązuję słynne już limity, czyli cena jest niższa, ale można kupić jedynie kilka sztuk towaru na okazji.

Gazetki Biedronki, Lidla czy Dino zaczęły przypominać koncert życzeń

Nabiał to niekwestionowany król promocji. Sytuacja w mleczarstwie jest nieciekawa i wybitnie widać w gazetkach. Mleko UHT można już kupić na promocji nawet za 2,50 zł za litr, masło za 3,30 zł, a ser - za mniej niż 25 zł/kg. Przykład? Od poniedziałku 18 września do soboty 23 września w promocyjnych cenach w Biedronce można było kupić ser żółty w plastrach marki własnej Światowid (300 g). Przy zakupie dwóch opakowań, jedno kosztowało 4,99 zł. Limit dzienny - 2 opakowania na kartę Moja Biedronka.

Niższe ceny dotyczą także mięsa. Nie ma już właściwie gazetki bez promocji na schab, łopatkę czy pierś z kurczaka. W ubiegłym tygodniu w Biedronce i Lidlu hitem była cena 12,99 zł za kilogram schabu wieprzowego bez kości. Oferty różniły się jedynie dziennymi limitami, które wynosiły 6 kg w Biedronce i 3 kg - w Lidlu.

Kolejną grupą towarów są tłuszcze roślinne. Na promocji mamy często oleje słonecznikowe i rzepakowe, które jeszcze niedawno osiągały ceny powyżej 10 zł za litr. Teraz można je kupić nawet za połowę tej kwoty. Od 21 do 23 września w Biedronce przeceniono olej Kujawski - butelka 2 litry kosztowała 12,99 zł.

Biedronka, Lidl i Dino szaleją z promocjami

Dyskonty "lubią" także przeceniać kawę, która - za sprawą sytuacji na giełdach - jeszcze niedawno osiągała maksima cenowe. Teraz sytuacja się ustabilizowała. To widać po cenach. W drugim tygodniu września w Dino kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 g kosztowała w promocji 27,99 zł pod warunkiem zakupu dwóch sztuk.

Ostrą grę promocyjną widać też w owocach i warzywach. Sieci szczycą się ofertami jak z bazarków i to z nimi chcą konkurować ceną. W okresie wakacyjnym było to widać po ostrej promocji np. na borówki i maliny. We wrześniu tańsze są jabłka i gruszki (odpowiednio 1,99 zł i 3,79 zł w Lidlu), a także ziemniaki, które w dyskontach w ramach promocji potrafiły kosztować jedynie 1,99 zł/kg.

Szaleństwo cenowe widać także po cenach Coca-Coli. Właściwie co tydzień można znaleźć jakąś atrakcyjną ofertę na napój tej kultowej marki. Przykład? W obowiązującej od 28 września gazetce Lidla czteropak 1 litrowych butelek kosztuje 15,96 zł, co daje 3,99 zł za jedną sztukę.

Słynne promocje na piwo

Jeszcze do niedawna rozdawanie piwa i ostra gra promocyjna w tym segmencie była widoczna przy okazji długich weekendów, jak majówki czy wolne dni od pracy z okazji Bożego Ciała. Teraz to już właściwie standard każdej gazetki, a im bliżej weekendu tym oferty bardziej agresywne. Sieci oferują gratisy, ale atrakcyjne ceny poniżej 3 zł za półlitrowe opakowanie.

W tego typu akcje mocno weszło Dino. Na początku września prawdziwą "bombą" w Dino było piwo Kasztelan Jasne oraz Zatecky Lezak w butelce 0,5l za 1,69 zł pod warunkiem zakupu 20 piw. To słynne promocje 10+10 gratis.

