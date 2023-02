Od 1 lutego 2023 stanowisko Prezesa Zarządu U Jędrusia objął Maciej Krupiński. Po ponad 40 latach od stworzenia i rozwinięcia firmy Andrzej i Maria Krupińscy obejmują stanowiska w Radzie Nadzorczej spółki U Jędrusia.

Maciej Krupiński Prezes Zarządu U Jędrusia; fot. mat. pras.

U Jędrusia: Nowy Prezes Zarządu

Maria i Andrzej Krupińscy, założyciele spółki U Jędrusia pełnili funkcje Prezesa i Wiceprezesa w Zarządzie od początku jej istnienia. Dzięki ich zaangażowaniu U Jędrusia jest jednym z największych producentów dań gotowych chłodzonych w Polsce.

Powołanie Nowego Prezesa Zarządu Macieja Krupińskiego to symboliczny moment rozpoczęcia sukcesji w rodzinnej firmie z polskim kapitałem. Dotychczasowy Zarząd, po ponad 44 latach pracy ustępuje i przekazuje odpowiedzialność w ręce młodszego pokolenia. Tym samym Spółka pozostaje we własności Rodziny Krupińskich, która z sukcesem doprowadziła markę do pozycji lidera na rynku polskim.

„Chcemy, aby nasza firma była miejscem, gdzie w przyjaznej, rodzinnej atmosferze powstają najlepsze dania gotowe. Mamy ku temu bardzo solidne podwaliny, które przez lata zostały wypracowane przez Założycieli i przekazane dalej całej kadrze zarządzającej. Wartości, którymi się kierujemy pomogą nam w osiąganiu kolejnych celów. Chcemy, aby spółka U Jędrusia była coraz bardziej nowoczesna i profesjonalna i nadal bardzo dynamicznie się rozwijała” – mówi Maciej Krupiński, Prezes Zarządu Spółki U Jędrusia.

U Jędrusia: Kto w zarządzie?

Aktualny skład Zarządu: Maciej Krupiński – Prezes Zarządu, Katarzyna Krupińska – Andrzejewska – Wiceprezes Zarządu, Anna Skalska – Członek Zarządu. Skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Andrzej Krupiński – Przewodniczący Rady, Maria Krupińska – Wiceprzewodnicząca Rady, Jacek Kołaczyński – Członek Rady.

U Jędrusia: Od restauracji do producenta dań chłodzonych

Spółka U Jędrusia powstała w 1979 roku z pasji właścicieli Marii i Andrzeja Krupińskich. Początkowo funkcjonowała jako mała, rodzinna, krakowska restauracja specjalizująca się w kuchni staropolskiej. Aktualnie, po ponad 40 latach istnienia, jest jednym z największych producentów dań chłodzonych w Polsce. Zatrudnia ponad 1000 pracowników i dysponuje specjalistycznym parkiem maszynowym oraz transportem z własną logistyką. Codziennie z zakładów produkcyjnych o łącznej powierzchni 34 260 m2 wyjeżdża kilkaset palet wyrobów gotowych. Możliwości produkcyjne firmy kształtują się na poziomie 250 ton dziennie. Produkty U Jędrusia są dostępne w Polsce i za granicą.

