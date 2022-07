Ubrania Kubota po raz pierwszy w sklepach sieci Biedronka

Autor: oprac. JS

Data: 18-07-2022, 11:53

Marka Kubota ponownie zawitała do sklepów sieci Biedronka. W ofercie sieci pojawiły się kolorowe klapki basenowe oraz po raz pierwszy - ubrania z logo Kuboty. Klienci będą mogli kupić bluzy, t-shirty, shorty oraz modne akcesoria. To pierwsza unisexowa kolekcja dostępna w sieci.

Kolejny raz sieć Biedronka nawiązała współpracę z marką Kubota. / fot. materiały prasowe

Kolejny raz sieć Biedronka nawiązała współpracę z marką Kubota, tym razem stawiając na nową, letnią ofertę. Najnowsza kolekcja Kubota dla Biedronki zawiera nie tylko klapki, ale także ubrania i akcesoria z logo Kubota. W kolekcji dominują wakacyjne kolory, m.in. lawendowy, pomarańczowy czy beżowy.

Biedronka rozszerza współpracę z marką Kubota

Na półkach sklepów Biedronka klienci znajdą bluzy unisex ze ściąganym kapturem (99 zł za sztukę), T-shirty unisex (49,99 zł za sztukę) oraz shorty damskie lub męskie (49,99 zł za sztukę). Pełnego looku dopełnią popularne kapelusze typu bucket w cenie 39,99 zł za sztukę oraz saszetka w cenie 39,99 zł za sztukę, dostępne tylko w wybranych sklepach sieci Biedronka. Oferta Kuboty nie byłaby jednak pełna bez kultowych, ponadczasowych klapków, które klienci będą mogli kupić już za 34,99 zł za parę.

Produkty Kubota będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka (z wyłączeniem saszetek oraz kapeluszy, dostępnych tylko w wybranych sklepach) już od poniedziałku, 18 lipca aż do 30 lipca lub do wyczerpania zapasów.