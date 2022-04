Uchodźcy w Polsce: Jak zmienia się struktura i dynamika zakupów?

W ostatnich tygodniach zmienia się struktura zakupów. Kupujemy mniej mąki, ryżu i makaronów - z dr Magdaleną Wilgatek, Business Development Manager CMR rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 06-04-2022, 10:30

Jak zmienia się struktura i dynamika zakupów? Fot. shUtterstock

Od 24 lutego do Polski wciąż napływają uchodźcy z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi i seniorzy.

Mocno zmienia to strukturę i dynamikę sprzedaży produktów spożywczych.

Oto kolejny wywiad z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Wzrosty sprzedaży w sklepach

Olimpia Wolf: Jak zmienia się sprzedaż w sklepach spożywczych w kontekście działań wojennych prowadzonych na Ukrainie?

Dr Magdalena Wilgatek, Business Development Manager CMR: Coraz mniej uchodźców z Ukrainy przekracza naszą granicę. O ile w pierwszych tygodniach było to około 100-150 tys. dziennie, o tyle ostatnie dane Straży Granicznej mówią o 18-25 tys. Łącznie do 04.04.2022 do Polski wjechało 2,5 mln osób, zaś 471 tys. wyjechało na Ukrainę. Wiele osób decyduje się ruszyć dalej - zarówno do innych krajów UE, do Szwajcarii czy też dalszych destynacji jak UK, Kanada czy USA. W samej Warszawie zgodnie z szacunkami urzędników miejskich pozostaje ponad 300 tys. osób. Tak duże wzrosty liczby nowych konsumentów - na dodatek przybywających często z jedną siatką najbardziej niezbędnych bądź drogich, w znaczeniu emocjonalnym, rzeczy - musiały przełożyć się na wzrosty sprzedaży. Tym bardziej, że szczególnie w pierwszych tygodniach Polacy otworzyli szeroko swoje serca i rzucili się pomagać uchodźcom. Oddolne inicjatywy polegające chociażby na przyjmowaniu gości do swoich domów, organizowaniu punktów recepcyjnych na dworcach, transportu, zapewnieniu jedzenia zarówno gotowego (miliony kanapek, hektolitry zup czy setki tysięcy naleśników, tysiące opakowań musów dla dzieci, jajek niespodzianek, batoników czy wody) jak składników do samodzielnego gotowania (mąki, ryże, makarony, dania gotowe w słoikach) czy też podstawowych kosmetyków i ubrań pozwoliły naszym Gościom przetrwać te pierwsze, trudne tygodnie.

Zmienia się struktura zakupów

Czy widać różnice w stosunku do pierwszych tygodni wojny?

Tak, widać. O ile początkowo obserwowaliśmy znaczne wzrosty w sprzedaży wartościowej i w liczbie opakowań w województwach przy granicy, o tyle w kolejnych tygodniach zmieniło się to dość mocno - wzrosty sprzedaży rozłożyły się po całej Polsce. Było to związane zarówno z przemieszczaniem się gości do innych województw, koniecznością zapewnienia dla nich wsparcia na miejscu docelowym, ale również licznymi „zbiórkami” organizowanymi w całej Polsce. W ostatnich tygodniach zmienia się również struktura zakupów. Zmniejszyła się dynamika sprzedaży produktów do stockowania na okres wojny takich jak mąka, ryż, makaron, papier toaletowy. Już nie widzimy objawów paniki. Ponadto pomoc jest teraz coraz lepiej zorganizowana i bardziej systemowa niż na początku wojny. Należy jednak podkreślać, że nadal na dworce, do miejsc noclegowych czy też do punktów zbierania czy wydawania żywności osoby prywatne dowożą mnóstwo jedzenia, ale z drugiej strony coraz więcej produktów spożywczych dostarczają samorządy czy fundacje, a także firmy komercyjne. Niemniej zdarza się, że punkty takie są zamykane ze względu na braki, co wskazuje, że pomoc systemowa - choć lepsza niż w okresie początkowym - nadal jest niewystarczająca.

Jak zmienia się dynamika sprzedaży produktów dla dzieci i żywności o długim terminie ważności?

W stosunku do tygodnia sprzed wojny dynamika w wielu kategoriach spożywczych nadal jest dodatnia - zarówno w wartości sprzedaży jak i liczbie sprzedanych opakowań. Dynamika ta mimo, że jest nadal dodatnia, to jednak niższa niż dwa tygodnie temu. W niektórych kategoriach rok do roku odnotowujemy spadek sprzedaży. Po inwazji Rosji na Ukrainę w sklepach spożywczych wyraźnie wzrosła wartość sprzedaży oraz liczba opakowań produktów kupowanych na zapas, m.in. konserw, papieru toaletowego, mąki, czy ryżu, mocno zwiększył się też popyt na produkty dla dzieci – kupowane na zbiórki na Ukrainę i dla przybywających do krajów uchodźców. W pierwszym i drugim tygodniu marca sprzedaż tych produktów nadal była znacznie większa niż przed inwazją, choć wzrosty z tygodnia na tydzień notują niższą dynamikę. Analizując tydzień 12 w porównaniu do tygodnia 7 (tego sprzed wojny) widzimy wzrost wartości sprzedaży o 8,5%. Podobny wzrost notujemy w liczbie sprzedanych opakowań +9,4% w analogicznym okresie. Kategorie, które zanotowały największe wzrosty w wartości sprzedaży to produkty wygodne do podzielenia takie jak rogaliki czy batony czekoladowe. A oto konkretne dane:

- Produkty żywieniowe z długim terminem ważności: konserwy mięsne (+15%), mąki (20%), ryż (+9%), makaron (+9%), kasza (+6%), dania gotowe w słoikach (+12%).

- Poza tym produkty dla dzieci: mleko w proszku (+55% wzrost wartości sprzedaży w tygodniu 12 vs tydzień 7), musy owocowe (+37%), dania gotowe dla dzieci (+13%), chusteczki pielęgnacyjne (+17%).

- Produkty higieniczne: szczoteczki do zębów (+3%), mydła w kostkach (+11%) pasty do zębów (+3%), żele pod prysznic (+5%) podpaski (+8%).