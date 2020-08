Udział e-commerce w polskim handlu wzrósł w kilka tygodni ponad dwukrotnie (analiza)

Zdaniem autorów raportu dostępne dane świadczą, że rok 2020 będzie dla polskiej branży e-commerce najlepszy w dotychczasowej historii.

Jak napisano w publikacji, w udziale handlu internetowego w przychodach firm (bez podziału na sektor działalności oraz typ odbiorcy, indywidualny - B2C, lub biznesowy - B2B) Polska plasuje się na poziomie europejskiej średniej wynoszącej ok. 18 proc. Jednocześnie pod względem liczby firm oferujących swoje towary lub usługi w internecie jesteśmy nieznacznie poniżej średniej unijnej - 16 proc. polskich firm sprzedaje w kanale internetowym w porównaniu do 20 proc. w UE.

"W zaledwie kilka tygodni przypadających na okres wprowadzenia ograniczeń związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w stanie pandemii udział e-commerce w polskim handlu detalicznym wzrósł z ok. 5,5 proc. na koniec 2019 r. do blisko 12 proc. w szczytowym momencie" - napisano.

Dla porównania, jak zauważono, analogiczny wzrost internetowej sprzedaży na największym rynku e-commerce na świecie, jakim są Stany Zjednoczone, zajął niemal siedem lat.

Biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży online wyraźnym liderem była kategoria odzieży i obuwia, gdzie porównując stan z kwietnia br. z tym z początku roku, udział sprzedaży internetowej wzrósł ponad 2,5-krotnie.

"Niemniej jednak, w miarę znoszenia kolejnych obostrzeń widoczny jest powrót konsumentów do tradycyjnych kanałów sprzedaży, co skutkuje normowaniem się udziału e-commerce w sprzedaży detalicznej poszczególnych branż" - zauważono.

Na przykład, przyjmując za poziom bazowy sprzedaż internetową w marcu br., w przypadku żywności w czerwcu sprzedaż internetowa była niższa o ok. 10 proc., w kategorii mebli, RTV i AGD spadek wyniósł ok. 20 proc., zaś w przypadku farmaceutyków i kosmetyków wydatki internetowe były mniejsze o ok 30 proc. Jeżeli za poziom bazowy przyjmiemy sprzedaż internetową z lutego br., okazuje się, że jedyną kategorią sprzedaży detalicznej wyodrębnianą przez GUS, gdzie wartość internetowej sprzedaży nie wzrosła, były farmaceutyki i kosmetyki.

"Oznacza to, że w większości branż składających się na handel detaliczny pandemia spowodowała trwałą zmianę przyzwyczajeń konsumentów i przeniesienie części zakupów do Internetu, nawet w przypadku takich branż, w przypadku których e-commerce nie miało wcześniej znaczącego udziału, czego najlepszym przykładem jest sprzedaż produktów spożywczych" - zauważyli eksperci banku Santander.