Ukradł ciastka na stacji benzyzowej, tłumacząc się promocją 2 plus 1

47-latek wyszedł ze stacji benzynowej, nie płacąc za artykuły spożywcze. W trakcie rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał się do kradzieży ciastek, a swoje zachowanie tłumaczył promocją „2 plus 1”, która według niego miała obejmować skradziony towar

Data: 03-02-2022, 12:37

Złodziej ciastek ze stacji benzynowej tłumaczył się promocją "2 plus 1"; fot. shuttersock

Kradzież na stacji benzynowej

1 lutego 2022 roku około godziny 11:40 na stacji benzynowej przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi, do korzystających z przerwy policjantów podszedł kierownik stacji paliw. Mężczyzna oznajmił, że właśnie przed chwilą został okradziony, wskazując policjantom mężczyznę, który w pospiechu wsiadał do auta. Mundurowi natychmiast pobiegli w kierunku wskazanego mężczyzny, jednak ten z impetem odjechał. Funkcjonariusze bezzwłocznie ruszyli za kierowcą, podając mu sygnały do zatrzymania. Kierujący hyundaia początkowo nie reagował na sygnały, widząc, jednak, że nie uda mu się uciec zatrzymał swój pojazd na ulicy Służbowej. Funkcjonariusze wybiegli z radiowozu i zatrzymali mężczyznę. 47-latek narzekał — nie tylko na szybką reakcję policjantów, ale również na swojego pech, ponieważ samochód którym usiłował uciec, nie miał włączonych świateł mijania oraz nalepki kontrolnej.

Promocja 2 plus 1

W trakcie rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał się do kradzieży ciastek. Swoje zachowanie tłumaczył promocją „2 plus 1”, która według niego miała obejmować skradziony towar.

Policjanci wraz z mężczyzną pojechali na stacje paliw, gdzie 47-latek przeprosił kierownika za swoje zachowanie oraz uiścił opłatę za skradziony towar.

Mieszkaniec Łodzi za kradzież sklepową oraz jazdę bez wymaganych świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, został ukarany mandatami karnymi w łącznej kwocie 300 złotych. Za brak nalepki kontrolnej mężczyźnie zatrzymano dowód rejestracyjny.