34-latek odpowie za kradzieże kawy i słodyczy na terenie jednego z jarocińskich marketów na łączną kwotę ponad 1500 zł – powiedziała w sobotę oficer prasowy jarocińskiej policji asp. szt. Agnieszka Zaworska.

Ukradł kawę i słodycze za ponad 1500 zł. Do sklepu przyjeżdżał rowerem. fot. shutterstock

Ukradł kawę i słodycze za ponad 1500 zł

Kierownik jednego z jarocińskich marketów zawiadomił policję o kradzieży różnych gatunków kawy oraz słodyczy o łącznej wartości ponad 1500 zł.

"Policjanci wiedzieli jak sprawca wygląda i czym się porusza, ponieważ jego wizerunek został uwieczniony na sklepowym monitoringu" - powiedziała rzecznik.

Z nagrań ustalono, że mężczyzna wchodził do marketu, towar z półki wkładał do przygotowanej torby, a następnie opuszczał sklep w taki sposób, że omijał linię kas. Do sklepu przyjeżdżał rowerem, a po wyjściu z niego zawsze odjeżdżał w tym samym kierunku. Mężczyzna kradzieży dokonywał przez kilka dni i z półek zawsze zabierał ten sam asortyment.

"Policjanci ustalili sprawcę i przedstawili mu zarzut kradzieży, za co grozi mu do 5 lat więzienia" - powiedziała rzecznik.

34-letni mieszkaniec Jarocina przyznał się do popełnienia przestępstwa. Tłumaczył, że skradziony towar sprzedawał, by zarobić na swoje utrzymanie.

