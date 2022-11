Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 38-latka. Mężczyzna ukradł ze sklepu alkohol i łososia, a gdy pracownik próbował go zatrzymać zaczął się z nim szarpać i uderzył go łokciem w twarz. Grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia.

Mężczyzna ukradł alkohol i łososia. / fot. PAP/ Tytus Żmijewski

Mężczyzna skradł w sklepie alkohol i łososia

Nadkomisarz Marta Sulowska z wolskiej policji przekazała PAP, że do zdarzenia doszło kilka dni temu. "Zaczęło się od tego, że mężczyzna skradł w sklepie alkohol i łososia. Ukrył towar w reklamówce i szybkim krokiem wyszedł ze sklepu" - podkreśliła policjantka.

"Zauważył to pracownik ochrony i wybiegł za nim. Kiedy dogonił uciekającego mężczyznę, ten zaczął się szarpać, odpychać ochroniarza, w końcu uderzył go łokciem w twarz. Pracownik ochrony nie dał za wygraną, ujął mężczyznę i wraz z przechodniem poinformowali policjantów o tym, co się wydarzyło" - dodała policjantka.

Funkcjonariusze zatrzymali 38-latka i doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. "Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej" - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

"Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na trzy miesiące" - dodała prokurator.

Za zarzucany czyn grozi do 10 lat więzienia.

