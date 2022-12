Informację o śmierci Jewhienija Kułynycza potwierdziła RAU - ukraińska organizacja branżowa sektora handlu.

Kułynycz w latach 2017-2022 był dyrektorem generalnym sieci sklepów convenience Koło. Za jego kadencji Koło zostało liderem rynku sklepów convenience w Ukrainie, co zostało docenione branżową nagrodą dla Kułynycza w 2020 roku. W ciągu zaledwie pięciu lat menedżer rozwinął sieć niemal od zera do ponad 200 sklepów w całym kraju.

Przed 2017 rokiem Jewhienij Kułynycz przez 5 lat był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym sieci supermarketów 'Furshet".

Jewhienij Kułynycz pochodził z Kijowa. Jest absolwentem wydziału mechanicznego i matematycznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. W ukraińskiej branży handlu detalicznego przepracował ponad 25 lat.

Zawodową karierę zaczynał w 1997 roku w sieci handlowej DC (obecnie Watsons), gdzie przeszedł drogę od kierownika sklepu do szefa całej sieci. Następnie kierował m.in. siecią aptek Donieckiego Holdingu Aptecznego.

Jak czytamy we wspomnieniu zamieszczonym przez RAU, współpracownicy Kułynycza opowiadają o nim jako wielkim fachowcu i utalentowanym wizjonerze, ale także intelektualiście, doskonałym i uczciwym przywódcy i niezawodnym przyjacielu.

- Jewgienij w ciągu pięciu lat rozwinął sieć od zera do ponad 200 sklepów. Był to wizjoner, miał połączenie bystrego umysłu i silnego charakteru. W marcu przekazał mi sieć do dalszego zarządzania, a wraz z początkiem wojny stanął w obronie ojczyzny – napisała obecna dyrektor generalna sieci KOŁO Maryna Sergienko.