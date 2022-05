Ukraina: Dlaczego sklepy nie zarabiają mimo rekordowych obrotów?

Supermarkety na zachodzie Ukrainy notują rekordowe obroty, ale wywołany wojną wzrost kosztów sprawia, że nie przekłada się to na większe zyski - informuje ukraiński Forbes.

Supermarkety na zachodzie Ukrainy zwiększyły sprzedaż, ale nie zarobki. fot. PAP

Sieci na Ukrainie zwiększają sprzedaż, ale nie zarobki

Forbes informuje, że ukraińskie sieci „Rodzinna Kiełbasa” i „Rodzinna Piekarnia” w marcu i kwietniu zmieniły asortyment na półkach w zachodnich regionach Ukrainy. W punktach sprzedaży firma zaczęła sprzedawać więcej dań gotowych. W efekcie sprzedaż obu sieci w obwodzie lwowskim wzrosła odpowiednio o 30-40 proc. i 10-15 proc.

To odpowiedź na prośby nowych nabywców – migrantów z wschodniej i centralnej Ukrainy – mówi cytowany przez Forbesa Oleg Baran, dyrektor generalny firmy Barcom, która jest właścicielem sieci.

Sprzedaż w zachodniej Ukrainie rośnie nawet o 100 procent

Zwiększone obroty notowały także sieci w położonych na zachodzie Ukrainy obwodach iwanofrankowskim i zakarpackim. W kwietniu supermarkety Nash Kraj i SPAR w tych regionach kraju sprzedawały o 30-80 proc. więcej niż zwykle. A sprzedaż największej sieci sklepów Aurora na Zakarpaciu wzrosła o 100 proc., w obwodzie lwowskim i iwanofrankowskim - o połowę. To regiony, do których od początku rosyjskiej inwazji napłynęła największa liczba uchodźców wewnętrznych.

Jednak sieci nie mogły wiele zarobić na migrantach. Koszty dostawy towarów wzrosły o co najmniej 50 proc., a koszty opakowań o 20 proc. - mówi współwłaściciel sieci "Aurora" Taras Panasenko. Detaliści nie odważyli się jednak gwałtownie podnieść cen.

Spada marża sieci handlowych na Ukrainie

Ponadto rząd ograniczył marżę na dobra socjalne do 10 proc. W rezultacie łączna marża detalistów spadła. „Marzec był dobry pod względem obrotów, ale nie zysków” – powiedział Roman Kozak, dyrektor generalny sieci Rukavychka.

W rentowność uderzył także zakaz sprzedaży alkoholu, gdyż marża na tego typu produktach była wyższa niż na żywności.

Ponadto Ukraińcy zaczęli oszczędzać. Według Natalii Kravets, dyrektora handlowego Dragon Capital Property Management, konsumenci kupują tylko to, co niezbędne. Dla przykładu w jednej z sieci sprzedaż fast foodów wzrosła czterokrotnie, ale gum do żucia spadła o połowę.

Sprzedaż detaliczna na zachodzie Ukrainy już w maju spadła, ponieważ imigranci wracają do swoich miast. Aby utrzymać się na powierzchni, sieci zaczynają podnosić ceny wraz ze wzrostem kosztów.