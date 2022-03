Ukraińcy w 2021 roku wydali w Polsce 2,9 mld zł

Miniony rok pod względem wydatków Ukraińców przekraczających granicę z Polską był nieco lepszy niż 2020. Wyniosły one 2,9 mld zł, podczas gdy rok wcześniej były niższe o 300 mln zł. Nadal jednak daleko nam do wyników sprzed pandemii, kiedy zbliżaliśmy się do 8 mld zł – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W danych widzimy tendencję wzrostową. Eksperci Personnel Service wskazują, że wydatki Ukraińców w 2021 roku z kwartału na kwartał rosły, a w ostatnim półroczu były o połowę wyższe niż te notowane w 2020 roku. Tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych miesiącach na co wpływa wojna w Ukrainie i liczne przekroczenia granicy, które od 24 lutego br. wyniosły już 2,36 mln.

Ukraińcy w 2021 roku wydali w Polsce 2,9 mld zł; fot. shutterstock

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w czwartym kwartale br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 28,2 mln razy. To prawie 30 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, kiedy ta liczba wyniosła 21,8 mln. Nadal jednak daleko jest do wyniku sprzed pandemii. W 2019 roku liczba przekroczeń granicy wyniosła aż 50,8 mln, co wprost przekładało się na wydatki cudzoziemców na zakupy i usługi.

- W wynikach za 2021 rok nadal widzimy silny wpływ pandemii. Wydatki w pierwszym i drugim kwartale były rekordowo niskie i wynosiły odpowiednio 453 mln zł oraz 602 mln zł. Natomiast w kolejnych miesiącach te liczby rosły i już w ostatnim kwartale wydatki Ukraińców przekroczyły 1 mld zł. To nadal połowa tego, co wydawali w przedpandemicznych latach, bo wtedy w ostatnich kwartałach wydatki przekraczały 2 mld zł, ale tendencja jest jednoznacznie pozytywna i powinna się utrzymać w kolejnych miesiącach – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Przed wybuchem pandemii, w latach 2016-2019 Ukraińcy każdego roku w Polsce zostawali ponad 7 mld zł. W 2020 roku ten wynik spadł prawie trzykrotnie do 2,6 mld zł, by w minionym roku odbić się do kwoty 2,9 mld zł.

Wydatki cudzoziemców

Wyższa liczba obcokrajowców przekraczających granicę z Polską przełożyła się na wyższą sumę wydanych przez nich pieniędzy. Ogółem cudzoziemcy w ostatnim kwartale 2021 roku wydali w Polsce 6,7 mld zł, czyli o 44 proc. więcej w porównaniu rok do roku. Pod koniec 2021 roku najwięcej w naszym kraju wydali Niemcy (2,8 mld, 25 proc. więcej rok do roku). Na drugim miejscu znaleźli się Ukraińcy z kwotą 1,04 mld (88 proc. więcej rok do roku). Podium zamykają Czesi z wynikiem 755 mln zł (19 proc. więcej rok do roku).

Jeżeli jednak spojrzymy na wydatki w przeliczeniu na osobę, na pierwszym miejscu niezmiennie znajdują się Ukraińcy. W ostatnim kwartale 2021 roku na zakupy w naszym kraju przeznaczyli średnio 759 zł na osobę. W 2020 roku było to 644 zł, a w 2019 roku 766 zł. Zdecydowanie mniej w ostatnim kwartale 2021 na osobę wydawali Białorusini (582 zł) i Rosjanie (537 zł). Dla porównania, Niemcy wydawali średnio 427 zł na osobę, a Czesi 291 zł.

- Pod względem wydatków Ukraińców w przeliczeniu na osobę widać, że prawie wyrównujemy przedpandemiczny wynik. Nareszcie po dwóch latach, sytuacja pod względem wydatków wraca powoli na dawne tory, co jeszcze dodatkowo wzmocni aktualna sytuacja związana z wojną w Ukrainie – mówi Krzysztof Inglot.

Co kupują cudzoziemcy?

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,1% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 12,7%, a na pozostałe wydatki (usługi) – 6,1%.