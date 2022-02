Ukraińskie produkty trafią do szerokiej dystrybucji? Szansą dyskonty i hipermarkety

- Producenci ze wschodu od wielu lat skutecznie nawiązują współpracę z polskimi sieciami handlowymi. Nie sposób pominąć szampana z Odessy czy czekolady Roshen, która od kilku lat rozwija sprzedaż w Polsce. Słonina peklowana, zawijana Kiełbasa Domasznia, piwo Obolon – ukraińskie przysmaki wymieniać można długo – mówi Tomasz Szacoń właściciel firmy konsultingowej Retailpoland Consulting.

Autor: AK

Data: 25-02-2022, 15:31

Polskie sklepy mogą stac sie bardziej otwarte na ukraińskie produkty/ fot. mat. prasowe, Unsplash

Jak wskazuje Tomasz Szacoń w 2021 roku w Polsce przebywało ok. 1,4 mln Ukraińców. Dobrze zrozumiała to sieć Carrefour, która w 2018 roku wprowadziła „ukraińską” półkę. - Znalazło się na niej 40 produktów kuchni ukraińskiej a jednocześnie zapowiedziano rozwój o kolejne EANy – tłumaczy ekspert rynku.

Co teraz czeka polski rynek FMCG? - 24 lutego 2022 roku sprawy nabrały całkowicie innego tempa. Polska spodziewa się lawinowego napływu imigrantów w związku z sytuacją na Ukrainie. Niemalże każdy Polak ma znajomego Ukraińca, czy to prywatnie czy w sprawach zawodowych. A wielu z nas swoich przodków pochowało w Lwowie lub Kijowie. Dlatego wiele produktów z Ukrainy jest pozytywnie odbieranych w Polsce – mówi Tomasz Szacoń.

Produkty z Ukrainy popłyną do Polski?

Według jego informacji i doświadczenia ukraińscy producenci mogą upatrywać swoich szans w hipermarketach i dyskontach. - Na przykład polski Lidl miał już w ofercie chaczapuri i pielmieni. Podobny kierunek obrała też Biedronka wrzucają do oferty Smaki Ukrainy.Co prawda te produkty nie trafiły do stałej oferty, ale były na liście „tygodnia ukraińskiego”, który był typowym in-outem – tłumaczy Tomasz Szacoń.

Co to in-out? Taka współpraca polega na wrzuceniu określonego produktu na kilka tygodni z jednoczesnym intensyfikowaniem sprzedaży przez działania marketingowe – to jest ten „in”. Gdy uzgodniony czas mija, należy zrobić „out”, czyli inaczej mówiąc posprzątać po całej akcji. - Posprzątać dosłownie, gdyż należy zrobić miejsce dla kolejnej akcji tematycznej. Jeśli towar nie odsprzedał się do zera, producent może zostać poproszony o przyjęcie zwrotu – tłumaczy szef Retailpoland Consulting.

Jak zauważa Szacoń, inaczej rzeczy się mają w hipermarketach. - W Polsce nie mamy już Tesco, ale wciąż role „hipera” pełni Auchan, Carrefour, Kaufland, InterMarche czy E.Leclerc. Na przykład Auchan w Mysłowicach ma 19 tysięcy metrów kwadratowych – to tyle co 30 przeciętnych Biedronek. Duża przestrzeń sprzedaży daje możliwość wprowadzenia nowych produktów i tutaj swojej szansy mogą upatrywać producenci z Ukrainy. Współpraca z hipermarketami to coś zupełnie innego niż in-out w dyskoncie. Przed rozpoczęciem współpracy zajdzie potrzeba podpisania umowy, którą poprzedzi audyt dostawcy i weryfikacja sytuacji finansowej firmy. Brzmi skomplikowanie, ale nie jest tak strasznie – tłumaczy ekspert.

Czas uprościć procedury

Polacy coraz pozytywniej patrzą na produkty ze wschodu. Jest jednak jeden warunek: etykiety powinny zawierać informacje także po polsku, bo dziś większość z nas nie czyta już cyrylicy. Tomasz Szacoń zauważa, że może obecna agresja Władimira Putina na Ukrainę to czas, żeby skrócić procedurę wprowadzania ukraińskich produktów na polski rynek. - Może zaistniała sytuacja przyśpieszy modyfikacje przestarzałych umów handlowych. A może uda się też z niej wyrzucić „niektóre” praktyki, którym przygląda się UOKiK? Ja chciałbym bardzo, mam nadziej że branża też – podsumowuje.