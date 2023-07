Niemal każdy klient niemieckich sklepów Aldi Süd zna szarą wykładzinę dywanową w strefie wejściowej sklepów. Jednak mało kto wie, że rowki w niej mają konkretną funkcję, dzięki której sieć może sporo oszczędzić. Tą tajemną wiedzą dzielą się użytkownicy mediów społecznościowych.

Aldi zabezpiecza się przed kradzieżami wózków sklepowych; fot. shutterstock.com / Nils Versemann

Kradzieże wózków sklepowych

Osierocony wózek sklepowy w krzakach lub na rogu ulicy – ​​ten irytujący obraz jest dobrze znany wielu klientom supermarketów i dyskontów. Przyczyną tego mogą być ludzie, którzy robią sobie żarty lub ci, którzy byli zbyt leniwi, aby zwrócić koszyk. Jeśli jednak klient spróbuje zabrać ze sobą wózek w sklepie Aldi Süd, napotka problem. Bo gigant dyskontów już jakiś czas temu opracował system do podejmowania działań przeciwko wandalom i "złodziejom".

Aldi Süd - tajna funkcja przy wejściu do sklepu

Według chip.de tereny należące do Aldi są otoczone kilkoma paskami magnetycznymi, które znajdują się np. na krawędzi chodnika. Te paski uruchamiają immobilizer na wózku na zakupy. To oznacza, że każdy, kto będzie chciał wyjechać poza teren sklepu z wózkiem Aldi Süd, napotka trudność w postacie zablokowanego wózka. Pchanie go jest prawie niemożliwe. Jednak, jak podkreśla chip.de, parking należy do Aldi. Klienci mogą tam pchać wózki bez żadnego problemu.

Jak odblokować wózek w Aldi?

Inny niemiecki portal heidelberg24.de opisuje szary dywan z rowkami w strefie wejściowej. Te rowki mają w rzeczywistości zaskakującą funkcję.

- Gdy wózek sklepowy jest zablokowany, można go odblokować, po prostu przejeżdżając po wykładzinie podłogowej. Świadomość tego jest ważna dla wszystkich klientów. Ponieważ zablokowane koszyki są zwykle odkładane lub nawet pozostawiane tam, gdzie są. Jeśli małe magnetyczne rowki nie pomagają w blokowaniu, klienci mogą również zapytać przy kasie - podano w artykule.

Skradzione lub zniszczone - problem z wózkami sklepowymi w Aldi, Lidlu i innych sieciach

Oprócz immobilizera, wózki sklepowe, są również chronione zamkami, które otwierają się na monety. Mimo to każdego roku w Niemczech kradzionych jest około 100 000 wózków sklepowych, co jest dużą stratą dla dyskontów takich jak Aldi czy Lidl.

Aldi Süd odpowiedział na prośbę o komentarz od heidelberg24.de: "Koszty zakupu wózków sklepowych są bardzo wysokie i chcielibyśmy udostępnić je naszym klientom w wystarczających ilościach. Dlatego staramy się jak najbardziej ograniczać straty w wyniku kradzieży."

W Aldi Süd istnieje nie tylko jeden system, z którego mogą korzystać sklepy. Jak ujawnił gigant dyskontowy: "zasadniczo nasze sklepy mogą korzystać z wózków sklepowych z różnymi immobilizerami".

Ile kosztuje sklepowy wózek?

Jak podano w artykule, wózek na zakupy kosztuje prawdopodobnie od 80 do 130 euro.

