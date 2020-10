Unilever podsumowuje kolejny rok drogi do redukcji plastiku

– Kultura produktów jednorazowych i związane z nią modele biznesowe niestety nadal dominują w naszym życiu i niszczą naszą planetę. Mimo trudnych warunków nie możemy jednak zapominać o skali problemu zanieczyszczenia plastikiem. Bardzo ważne jest, abyśmy we współpracy z innymi producentami branżowymi wciąż ograniczali liczbę zużywanych przez nas tworzyw sztucznych i efektywnie przechodzili na gospodarkę o obiegu zamkniętym – mówi Alan Jope, CEO Unilever.

W ubiegłym roku Unilever stał się pierwszym dużym producentem towarów konsumpcyjnych, który zobowiązał się do tak znaczącej redukcji plastiku w swoim portfolio. Firma poinformowała, że do 2025 r. o połowę zmniejszy zużycie pierwotnego plastiku, redukując zużycie opakowań z tworzyw sztucznych o ponad 100 tys. ton i zwiększając wykorzystanie plastiku pochodzącego z recyklingu. W ciągu roku firma:

· zwiększyła wykorzystanie plastiku pochodzącego z recyklingu opakowań od konsumentów (PCR) do blisko 75 000 ton*, co stanowi ponad 10 proc. używanego przez nią plastiku. To duży krok w realizacji celu, który zakłada, że do 2025 r. Unilever stosować będzie co najmniej 25 proc. plastiku PCR w opakowaniach swoich produktów. Firma spodziewa się też, że wykorzystanie PCR podwoi się w ciągu następnych 12 miesięcy;

· wprowadziła innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do całkowitego ograniczenia użycia plastiku. Jednym z nich jest zastosowanie nadających się do recyklingu pojemników na lody, wyprodukowanych na bazie papieru. Rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić około 4 500 ton plastiku;

· kontynuowała prace nad stworzeniem i testowaniem nowych modeli biznesowych, związanych z opakowaniami wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania;

· opracowała szczegółowe plany dla poszczególnych krajów, dotyczące zbierania i przetwarzania opakowań plastikowych w ilości większej niż ta, którą wprowadza na rynek.

Nowe podejście do plastiku

Unilever prowadzi badania w zakresie poszukiwania nowych sposobów dostarczania produktów, kierując się przy tym zasadą "Less, Better, No" plastic.

· Poprzez Less Plastic (Mniej Plastiku) Unilever rozumie badania i opracowanie nowych opakowań. W Polsce w keczupie Hellmann’s zastąpiono czerwoną butelkę PET na łatwiejszą do ponownego przetworzenia butelkę transparentną PET oraz zmniejszono gramaturę o 33% - dzięki czemu tylko w Polsce wyeliminowano 40 ton plastiku w skali roku. Innym lokalnym przykładem mogą być nadające się do recyklingu i wykonane w 99% z papieru opakowania lodów Ben&Jerry’s. We Francji marka Signal wprowadziła na rynek szczoteczkę do zębów z wymienną główką i metalowym uchwytem. Do produkcji wymiennych głowic wykorzystywany jest plastik PCR, co redukuje użycie pierwotnego plastiku o 95%.