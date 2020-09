Unilever przejdzie na całkowicie odnawialne, pochodzące z recyklingu źródła węgla. Zainwestuje w to 1 mld euro

Zapowiedziane działania są kluczowym elementem opracowanego przez dział Home Care programu „Clean Future”, którego celem jest zmiana sposobu opracowywania, wytwarzania i pakowania produktów do czyszczenia i prania. U podstaw inicjatywy leży włączenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do etapu tworzenia nie tylko opakowań, a także receptur produktów w celu zmniejszenia ich śladu węglowego.

Większość dostępnych obecnie produktów do czyszczenia i prania zawiera substancje chemiczne pozyskiwane z paliw kopalnych – nieodnawialnych źródeł węgla. Przejście Unilevera na odnawialne lub poddane recyklingowi źródła węgla dla tych produktów istotnie przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Program „Clean Future”, będący pierwszą inicjatywą tej skali, jest krokiem w kierunku realizacji zobowiązania, że do 2039 r. produkty firmy osiągną zerową emisję netto.

Stop dla węgla kopalnego

Substancje chemiczne używane w produkcji środków do czyszczenia i prania Unilever stanowią największą część śladu węglowego (46 proc.) w całym cyklu życia produktów. Dlatego też odejście od substancji pochodzących z paliw kopalnych przy tworzeniu produktów jest dużą szansą na zmniejszenie ich śladu węglowego. Unilever oczekuje, że sama ta inicjatywa zmniejszy ślad węglowy formuł produktów nawet o 20 proc.

– Program „Clean Future” to wizja radykalnej zmiany w naszej działalności. Jako branża musimy uniezależnić się od paliw kopalnych, również jako surowców w naszych produktach. Musimy przestać wydobywać węgiel spod ziemi, skoro nad ziemią jest go dostatecznie dużo. Wystarczy tylko, że nauczymy się go wykorzystywać na dużą skalę – mówi Peter ter Kulve, Prezes Unilever ds. Home Care. - W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami bezprecedensowego zapotrzebowania na nasze środki czystości i jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy odegrać tak ważną rolę, pomagając ludziom chronić się przed Covid-19 i walczyć z wirusem. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy teraz spocząć na laurach. Nie możemy pozwolić sobie na lekceważenie kryzysu środowiskowego, przed którym stoi nasz świat – zanieczyszczeniem,niszczeniem siedlisk naturalnych, zagrożeniem klimatycznym. To problemy naszego wspólnego świata, a my mamy obowiązek go chronić – dodaje Peter ter Kulve.