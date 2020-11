Unilever stawia na produkty roślinne i ogłasza nową inicjatywę Future Foods

– Jako jedna z największych firm spożywczych na świecie mamy do odegrania kluczową rolę w przekształcaniu globalnego systemu żywnościowego. Nie do nas należy decydowanie za konsumentów, co chcą jeść, ale naszym obowiązkiem jest sprawić, aby zdrowsze i oparte na składnikach roślinnych produkty były dostępne dla wszystkich – mówi Hanneke Faber, Prezes Foods & Refreshment Division w Unilever.

– Powszechnie uznaje się, że obecny światowy system żywnościowy jest niesprawiedliwy i nieefektywny. Miliard ludzi na całym świecie jest dotknięty problemem głodu, a dwa miliardy cierpi na otyłość lub nadwagę. Jedna trzecia wyprodukowanej żywności jest wyrzucana, a hodowla zwierząt jest drugim co do wielkości, zaraz po paliwach kopalnych, czynnikiem przyczyniającym się do emisji gazów cieplarnianych. Ponadto stanowi główną przyczynę wylesiania, zanieczyszczenia wód i powietrza oraz utraty bioróżnorodności biologicznej – dodaje Faber.

Unilever, zobowiązuję się ponadto, że:

· Do 2025 r. zmniejszy o połowę ilość odpadów żywnościowych dzięki przeorganizowaniu globalnych łańcuchów dostaw – od etapu pozyskania surowca aż do transportu na sklepowe półki.

· Do 2025 r. podwoi na całym świecie liczbę produktów, zawierających znaczące ilości białka lub mikroelementów, np. witamin, cynku, żelaza i jodu. Już teraz marka Knorr poszerzyła w Polsce swoje portfolio o fixy do dań warzywnych i dania z makaronem pełnoziarnistym. Co więcej, ponieważ Polska jako kraj ma małe zasoby jodu w środowisku, którego głównym źródłem w naszym kraju jest sól jodowana – Knorr konsekwentnie wymienia w swoich produktach zwykłą sól na jodowaną. Unilever wprowadził również na polski rynek markę tłoczonych na zimno i niepasteryzowanych soków Urban Monkey tworzonych w unikalnej technologii, pozwalającej na zachowanie maksymalnej ilości witamin i składników odżywczych naturalnie występujących w owocach i warzywach.

· Będzie kontynuować zmniejszanie kaloryczności, zawartości soli i cukru we wszystkich produktach:

- do 2022 r. 85 proc. spożywczego portfolio Unilevera będą stanowiły produkty pomagające ograniczyć spożycie soli do maksymalnie 5 g na dzień.

- do 2025 r. 95 proc. lodów sprzedawanych w opakowaniach będą stanowiły produkty zawierające maksymalnie 22 g cukru i 250 kcal w jednej porcji. To drugi krok kierunku zmniejszania kaloryczności produktów, ponieważ już w 2014 r. firma wprowadziła limit 110 kcal dla marek lodów dla dzieci.