Do UOKiK skierowano nieliczne skargi ws. downsizingu, czyli zmniejszania opakowań różnych produktów przy zachowaniu ceny. Przepisy mówią tylko o sposobie prezentowania cen. O zmniejszaniu gramatur producenci nie muszą dodatkowo informować.

UOKiK o downsizingu

- Do UOKiK trafiają tylko pojedyncze skargi na zmniejszanie gramatury opakowań - przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl departament komunikacji.

Producenci mogą dowolnie zmieniać wielkość opakowań, o ile zamieszczają na nich niezbędne dane.

- Konsumentom możemy doradzić, aby dokładnie czytali zarówno etykiety produktów, jak i wywieszki cenowe - stwierdza UOKiK.

Zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług sprzedawcy mają obowiązek podawania nie tylko ceny za dany produkt, ale także tzw. ceny jednostkowej np. za 1 kg, 100 g, 1 litr, 1 sztukę. Ma to ułatwić konsumentom porównanie cen produktów w różnych opakowaniach UOKiK

Downsizing w handlu

Downsizing w handlu to już powszechne zjawisko. To celowe zmniejszanie wagi lub ilości produktów w opakowaniu przy zachowaniu tej samej ceny. Po co stosuje się taki zabieg? Celem jest redukcja kosztów, zwiększenie marży lub dopasowanie do oczekiwania sieci handlowej, która niezbyt chętnie patrzy na podnoszenie cen półkowych w przypadku niektórych produktów.

Właściwie w każdej z kategorii spożywczej widać pojawiające się zjawisko downsizingu. Na licznych forach internetowych związanych z tematyką konsumencką czytamy skargi i ubolewania konsumentów, którzy zauważają mniej sera czy wędlin w opakowaniach. Rzeczywiście coraz więcej mamy opakowań 135g zamiast 150g czy 90 g lub 80 g zamiast 100 g kiedyś. Kanapek zrobimy z tymi produktami znacznie mniej. Do tego dochodzą na przykład:

- szczuplejsze opakowania dżemów (280g zamiast 300g w przypadku marki Łowicz)

- przetworów mlecznych: 420g zamiast 500g Kefiru Krasnystaw; serek Danio schudł z 220g do 200g;

- zmiana wielkości batona Snickers (z 58 g do 51 g, a niedawno do 50 g)

- zwykły pszenny chleb często ma już 400 g zamiast 500 g.

