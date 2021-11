UOKiK: maksymalne ceny i marże to propozycja na sytuacje kryzysu

Konsumenci są wrażliwsi na wahania cen, silnie odczuwają wzrost cen żywności. Ze względów behawioralnych, to odczucie jest większe niż by to wynikało z danych GUS – mówił Tomasz Chróstny, prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas sesji Nowa przyszłość handlu, podczas FRSiH.

Tomasz Chróstny, prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas sesji "Nowa przyszłość handlu" na FRSiH

UOKiK: Poczuwamy się w obowiązku by interweniować na rynku handlu

- Jest wiele wyzwań w branży handlowej. Przez lata relacje były nierównomiernie ukształtowane. Teraz mamy nowy instrument prawny – o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Możemy interweniować, np. w przypadku rabatów wstecznych, nieadekwatnych świadczeń, jak np. opłaty około-sprzedażowe, marketingowe, gazetkowe – mówił Tomasz Chróstny.

- Pandemia to także nowa sytuacja w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego – od tego bezpieczeństwa zależy nasze być albo nie być - dodał.

Jak zapewniał, UOKiK poczuwa się w obowiązku, aby interweniować na tym rynku. - Widzimy dla siebie wiele pracy biorąc pod uwagę to, jak relacje w handlu detalicznym zostały ukształtowane przez trzy dekady – powiedział prezes UOKiK.

Wzrost cen w sklepach

- Konsumenci są wrażliwsi na wahania cen. Bodźce do wzrostu inflacji leża głównie po stronie paliw i energii, natomiast wzrost cen żywności konsumenci bardziej odczuwają, ze względów behawioralnych. Konsumenci s a bardzo zmartwieni cenami, to odczucie jest większe niż by to wynikało z danych GUS – mówił Tomasz Chróstny.

Jego zdaniem, potrzeba wprowadzenia cen maksymalnych lub marż maksymalnych to propozycje, które można byłoby wykorzystać w sytuacjach kryzysowych. - Kontrakty długoterminowe na razie regulują ta kwestię – dodał.

Jego zdaniem, konsumenci oczekują odpowiedzialnej postawy i tego, że zdobycze technologii będą wykorzystywane w ich interesie. Dostawcy z kolei oczekują bezpieczeństwa finansowego, gry fair play, możliwości rozwoju adekwatnych do tych, jakie mają duże podmioty oraz tego, że będą mogli wchodzić na rynki zagraniczne.