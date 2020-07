UOKiK ostrzega przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy

"Sprawdzaj, czytaj, pytaj!" to tytuł kampanii społecznej prezesa UOKiK, która rusza 15 lipca. Ma ona zwrócić uwagę na nasilone zagrożenie nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami w związku z obecną, wyjątkową sytuacją.

Ze skarg napływających od konsumentów wynika, że do wielu osób kierowane są oferty alternatywnych inwestycji finansowych, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Konsumenci namawiani są także na produkty lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie.

"W związku z licznymi skargami i sygnałami konsumentów, które do nas wpływają, przygotowaliśmy kampanię informacyjną, w tym dwa komunikaty do telewizji i radia, które przyczynią się do zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa konsumentów" ― mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Wskazuje, że w trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwą inwestycję finansową. Oszuści doskonale wiedzą, jak wykorzystać społeczny niepokój i niepewność. Oferują alternatywne inwestycje w niestandardowe walory, waluty, dobra lub surowce, obiecują stały i bezpieczny zysk na wysoki procent, które potem okazują się finansowym fiaskiem.

"Przestrzegam przed inwestowaniem pieniędzy w systemy promocyjne typu piramida. To może być przykładowo projekt inwestycyjny z małą opłatą startową, z której część ma być przekazywana na cele charytatywne, a warunkiem otrzymania udziałów jest promowanie przedsięwzięcia wśród znajomych. Z rezerwą podchodźmy też do tzw. łańcuszków" ― dodaje Chróstny.

Prezes podkreśla, że czasach pandemii łatwiej także wpaść w pułapkę i nabrać się na ofertę produktu lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie, np. dzięki działaniu rzekomych leków czy urządzeń. +Z ostrożnością podchodźmy do reklam i nie dajmy się nabrać, nawet jeśli naciągacze podszywają się pod lekarzy, ekspertów, renomowane instytuty badawcze czy osoby "uzdrowione"+ - przestrzega.

Zwraca uwagę, że na tego typu nieuczciwe praktyki i oszustwa narażeni są szczególnie starsi konsumenci ― nasi rodzice, dziadkowie, sąsiedzi.