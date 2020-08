UOKiK: ponad 1000 skarg dotyczących nieprawidłowości ws. maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji

Od marca 2020 r., czyli początku epidemii koronawirusa, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiło ponad 1000 skarg dotyczących maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji - podał w piątek UOKiK. Na granicy zatrzymano ok. 20 mln sztuk produktów do ochrony - dodał.