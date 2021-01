UOKiK: ponad 3,5 mln zł kar dla firm łamiących prawa konsumentów podczas pokazów handlowych

UOKiK stworzył stronę do zgłaszania nieuczciwego wykorzystywania przewag kontraktowych w czasie COVID-19

Jak podkreślił cytowany w informacji prasowej prezes UOKiK Tomasz Chróstny, urząd identyfikuje wiele nieprawidłowości i nieuczciwych praktyk podczas pokazów handlowych, obejmujących ograniczanie praw konsumentów, wprowadzanie ich w błąd czy wywieranie na nich presji. Dodał, że ofiarami padają najczęściej seniorzy.

"Na kolejnych 6 nieuczciwych przedsiębiorców, łamiących prawa konsumentów, nałożyłem kary finansowe w łącznej wysokości ponad 3,5 mln zł." - wskazał Chróstny. Przestrzegł konsumentów, by byli czujni na pokazach handlowych. "Nie ulegajmy emocjom, manipulacjom, perswazji czy oszukańczym technikom sprzedażowym" - zaapelował.

UOKiK zwrócił uwagę, że ukarani handlowcy ukrywali faktyczny cel spotkania, nie spełniali obietnic dotyczących prezentów, wabili fikcyjnymi promocjami i ograniczali prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy". Dodano, że nieuczciwe firmy zwabiają konsumentów pod pretekstem np. bezpłatnych badań medycznych czy kusząc drogimi prezentami.

Jak wskazał urząd, chodzi o: Kiddy Island Polska sp. z o.o. sp. komandytową z Poznania, którą ukarano 1 667 360 zł. Na Rademenes Pro sp. z o.o. z Mrowina (woj. wielkopolskie) urząd nałożył karę 628 208 zł. "Dodatkowo prezes zarządu tej spółki otrzymał 50 tys. zł kary za utrudnianie kontroli" - dodano. Z kolei, Paulina Jaworska i Dawid Kubis - wspólnicy spółki cywilnej Premium Group z Bolewic (woj. zachodniopomorskie) działający pod firmami Grays z Bolewic i Firma Handlowo-Usługowa z Grodziska Wielkopolskiego zostali ukarani 416 366 zł. Natomiast Robert Dymkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Farma Snu w Wirach (woj. wielkopolskie) - 378 630 zł. Ukarani zostali też Hanna Ludwikowska i Paweł Piechowiak - wspólnicy spółki cywilnej Remeso Life z Nowego Tomyśla (woj. wielkopolskie) - 306 724 zł oraz SMED sp. z o.o. z Bydgoszczy - 88 410 zł.

Na przykład firmy: Farma Snu, Kiddy Island, Remeso Life, SMED jako główny cel spotkania podawały bezpłatne badania czy premierę nowości w profilaktyce zdrowotnej, podczas gdy prawdziwym było zaprezentowanie stałej oferty firmy i sprzedaż jej produktów. Z kolei Rademenes Pro, Remeso Life wprowadzali konsumentów w błąd co do faktycznej ceny produktów. Sprzedaż podczas pokazów przedstawiali jako wyjątkową okazję, podczas gdy była to ich standardowa oferta - wyjaśnił UOKiK.