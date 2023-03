Handel

UOKiK: spółka z grupy Allegro wprowadzała klientów w błąd

Autor: PAP Biznes

Data: 09-03-2023, 14:44

Prezes UOKiK postawił spółce eBilet zarzut wprowadzania konsumentów w błąd, co do rzeczywistej ceny oferowanych biletów - podał UOKiK w komunikacie. eBilet od 2019 roku należy do grupy Allegro.

Tomasz Chróstny, prezs UOKiK; fot. PAP/Marcin Obara