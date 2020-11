UOKIK stawia zarzuty sieci Intermarche

Postępowanie jest efektem wcześniejszych analiz prezesa UOKiK w zakresie praktyk związanych z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej przez blisko 100 największych podmiotów z branży rolno-spożywczej. Dzięki tej interwencji większość przedsiębiorców wypłaciła zaległe pieniądze dostawcom na łączną kwotę ponad pół miliarda złotych, a także usunęła kwestionowane zapisy z polityk handlowych oraz zawartych kontraktów.

Jednym z przedsiębiorców, który nie uregulował zaległych zobowiązań, jest SCA PR Polska (SCA) – spółka odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche, której prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Z ustaleń urzędu wynika, że przedsiębiorca mógł wykorzystywać swoją pozycję negocjacyjną wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Po pierwsze, ma wobec nich znaczne opóźnienia w płatnościach, które mogą sięgać nawet kilkunastu milionów złotych. Po drugie, w przypadku rozbieżności co do ceny lub ilości towaru na wystawionej fakturze, spółka nie płaci dostawcom za cały zafakturowany towar do czasu wyjaśnienia sytuacji. Zdaniem prezesa urzędu to praktyka niezgodna z dobrymi obyczajami, ponieważ zobowiązanie podmiotu za część bezsporną powinny być uregulowane w terminie płatności.

Zastrzeżenia budzi również długotrwałe wyjaśnianie rozbieżności w niektórych przypadkach, czego efektem było nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty. Zdarzało się, że trwało to nawet od kilku do kilkunastu miesięcy, a w skrajnych przypadkach prawie dwa lata.

