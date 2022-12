Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciw Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Atex. UOKiK sprawdza, czy spółka narzucała partnerom handlowym ceny, po których odsprzedawali oni węgiel.





UOKiK: postępowanie antymonopolowe przeciw Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Atex/fot. shutterstock

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex zajmuje się głównie importem, dystrybucją oraz hurtową i detaliczną sprzedażą węgla kamiennego m.in. ekogroszku, ekomiału i koksu, a także pelletu drzewnego. Spółka sprzedaje produkty samodzielnie lub poprzez sieć współpracowników, którzy według aktualnych ustaleń prowadzą składy węgla w ośmiu województwach. Prezes Urzędu ma dowody, że przy sprzedaży opału mogło dojść do niedozwolonego ustalania cen.

UOKiK stawia zarzuty firmie Atex. Zmowa cenowa przy sprzedaży węgla?

System dystrybucji towarów opałowych stworzony przez Atex opiera się na sieci współpracowników, funkcjonujących w formule pośredników. Podejrzenie budzi jednak, że w tym przypadku ta forma współpracy może wykraczać poza dopuszczalne z punktu widzenia prawa konkurencji ramy pośrednictwa w obrocie handlowym i stanowić metodę na ograniczenie faktycznie niezależnym dystrybutorom swobody kształtowania swojej polityki cenowej - informuje UOKiK.

- Nasze zastrzeżenia budzi fakt, że Atex może narzucać dystrybutorom ceny, po których sprzedają węgiel. W sytuacji, gdy są oni niezależnymi przedsiębiorcami, powinni zachować swobodę kształtowania cen. Na skutek działań Atexu mogą być oni pozbawieni możliwości zaoferowania potencjalnym klientom zakupu tańszego opału do ogrzewania swoich domów w cenach innych niż odgórnie ustalone przez Atex – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Z ustaleń UOKiK wynika, że kontrahenci Atexu zobowiązani są sprzedawać opał, którego asortyment i cena określone są w załączniku do umowy o współpracy. Kontrahent nie ma prawa do zmiany cen tych towarów. Za porozumienie ograniczające konkurencje spółce Atex grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl