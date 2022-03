UOKiK: uchodźcy z Ukrainy takimi samymi konsumentami jak każdy z nas

„Wszyscy jesteśmy konsumentami” – pod takim hasłem obchodzimy tegoroczny Światowy Dzień Konsumenta - informuje UOKiK.

Autor: MB

Data: 15-03-2022, 10:00

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów./ fot. uokik

UOKiK, z okazji Światowego Dnia Konsumenta, zapewnia, że konsumentami są także uchodźcy z Ukrainy. Specjalnie dla nich UOKiK oraz 6 innych instytucji przygotowały informacje, które ułatwią zakupy, podróżowanie i korzystanie z usług.

Dziś Światowy Dzień Konsumenta. Również dla Ukraińców

UOKiK uruchomił bezpłatne porady konsumenckie po ukraińsku pod nr tel. 801 440 220, 22 290 89 16 oraz e-mailem: uaporady@dlakonsumentow.pl.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta na pamiątkę wystąpienia prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego sprzed 60 lat. Ogłosił on wtedy, że wszyscy jesteśmy konsumentami i sformułował cztery podstawowe prawa każdego z nas: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji.

- W tym roku Światowy Dzień Konsumenta nabrał nowego, szczególnego wymiaru. W związku z wojną w Ukrainie do Polski napływają uchodźcy. Są oni takimi samymi konsumentami jak każdy z nas, robiąc zakupy, zawierając umowę na telefon czy internet, wypłacając pieniądze z banku czy korzystając z różnych usług. Mają przy tym – tak samo jak polscy konsumenci – prawo do rzetelnej informacji, wyboru najkorzystniejszej oferty, bezpiecznego kupowania, a w przypadku sporu z przedsiębiorcą – prawo do bezpłatnej pomocy prawnej – zapewnia Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK: pomoc po ukraińsku

- Z myślą o naszych ukraińskich gościach UOKiK rozpoczął bezpłatne porady konsumenckie w języku ukraińskim, zarówno telefoniczne, jak i mailowe. Kupiłeś buty i po pewnym czasie okazało się, że odpada podeszwa? Zawarłeś umowę przez internet i chciałbyś z niej zrezygnować? Operator telefoniczny nie poinformował cię o dodatkowych opłatach? Zastanawiasz się, czy warunki oferowanej pożyczki są uczciwe? Aby uzyskać bezpłatną poradę prawną zadzwoń pod numer infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, koszt połączenia wg cennika twojego operatora) albo napisz e-maila na adres: uaporady@dlakonsumentow.pl. W tym drugim przypadku możesz poprosić o pomoc w napisaniu reklamacji czy odstąpienia od umowy po polsku, a także wysłać do przeanalizowania umowę, którą masz podpisać - informuje UOKiK.

UOKiK oraz 6 innych instytucji: Europejskie Centrum Konsumenckie, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Urząd Transportu Kolejowego przygotowały przydatne informacje dla gości z Ukrainy. Liczymy na to, że ułatwią one uchodźcom robienie zakupów, podróżowanie oraz korzystanie z usług w Polsce, a także innych krajach Unii Europejskiej. Konsumenci w UE chronieni są na podstawie innych przepisów niż w Ukrainie, dlatego chcemy przybliżyć przybyszom z Ukrainy najważniejsze zagadnienia w praktyczny sposób.