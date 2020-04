UOKiK: w trakcie Wielkanocy konsumujmy rozważnie. Nie marnujmy żywności

Chróstny ocenił, że okres przedświąteczny oraz Święta Wielkanocne to szczególny czas, gdzie solidarność międzyludzka jest niezwykle potrzebna.

"Konsumujmy rozważnie - nie róbmy ogromnych, niepotrzebnych zapasów. Brak żywności nam nie grozi, zaś jej marnowanie jeśli zapasy będą zbyt wysokie już tak. Bądźmy solidarni i dajmy również innym osobom możliwość zaspokojenia tych podstawowych potrzeb bytowych. Tegoroczna Wielkanoc to też dobry czas, by przypomnieć o świetnej jakości polskich produktów, wybierajmy zatem świadomie co i gdzie kupujemy. Miejmy w sobie empatię i starajmy się myśleć o innych, pamiętając o tym, że przez tę trudną sytuację musimy przejść wspólnymi siłami" - zaapelował w rozmowie z PAP prezes UOKiK.

Prezes UOKiK przestrzegł, że także teraz działają przestępcy, którzy próbują wykorzystać lęk powodowany przez epidemię koronawirusa.

"W czasie, w którym tak potrzebna jest solidarność, niestety uaktywniają się osoby, które chcą nas wykorzystać i okraść. Bądźmy bardzo ostrożni. Zwracajmy uwagę na oferty, produkty czy usługi, które do nas trafiają, nie dajmy się oszukać" - dodał.

"Obecnie obserwujemy całą paletę nieuczciwych praktyk - od pospolitych oszustw, ściganych, co do zasady przez policję, poprzez skomplikowane mechanizmy związane z inwestycjami alternatywnymi czy piramidami finansowymi, po wyłudzenia z wykorzystaniem nowych technologii. Niestety dostrzegamy, że bez względu na stosowane techniki, miejsce czy czas, cel jest zawsze jeden - wyłudzenie pieniędzy, a niekiedy również danych osobowych" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że z perspektywy UOKiK, obecnie najwięcej jest ofert produktów wprowadzających konsumentów w błąd bądź mających rażąco zawyżone ceny.

"Przede wszystkim mówimy o produktach, które mają rzekomo chronić przed koronawirusem - od suplementów diety, przez fałszywe testy wykrywające koronawirusa, czy niespełniające wymogów środki ochrony indywidualnej np. maseczki czy rękawiczki. Nieuczciwe oferty od początku epidemii są dość powszechne w internecie. UOKiK bardzo wzmocnił działania, by jak najszybciej usuwać nieprawidłowości" - powiedział i dodał, że oszuści próbują wystawiać swoje produkty na różnych portalach zakupowych albo pod zmienioną nazwą, więc konsumenci powinni zachować czujność.