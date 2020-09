UOKiK ws. Biedronki: białe kartki z ważną informacją dla klientów pojawią się przy kasach

Prezes UOKiK poinformował, że nałożył na właściciela sieci Biedronka 115 mln zł kary za nieprawidłowe uwidacznianie cen w sklepach. Sieć od razu zastrzegła, że zamierza złożyć sądowe odwołanie. W decyzji prezesa urzędu pojawił się zapis nakazujący sieci przez okres 3 lat umieszczenie w każdym sklepie, przy każdej kasie białej karki z wyraźnym napisem, że "w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniej".