UOKIK wydał zgodę na przejęcie sieci eMILA przez Anwim SA

Prezes PKN Orlen: Nie widzę żadnych szans, by rosyjski koncern naftowy został współwłaścicielem Rafinerii Gdańskiej

- Zgoda od UOKIK jest istotnym krokiem przybliżającym nas do poszerzenia naszej sieci stacji paliw o obiekty eMILA. Proces akwizycji jest sporym wyzwaniem, zarówno jeżeli chodzi o realizację koniecznych formalności, jak i całą logistykę. Działamy metodycznie, zgodnie z przyjętym planem, realizując stopniowo założenia tego projektu. Przejęcie sieci bezobsługowych stacji paliw eMILA jest istotnym krokiem w realizacji strategii i rozbudowy sieci MOYA do 350 placówek do końca 2023 r. – mówi Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.

eMILA jest to sieć bezobsługowych stacji paliw zlokalizowanych w większych miastach w całej Polsce. Stacje oferują w pełni zautomatyzowany format tankowania przeznaczony dla klientów indywidualnych i biznesowych. Dodatkowo dzięki systemowi płatności przy dystrybutorze, czas tankowania skrócony jest do minimum, a brak obsługi pozwala zaoferować odbiorcy atrakcyjne ceny. Stacje eMILA oferują dwa rodzaje paliwa – benzynę 95 oraz olej napędowy.

Anwim S.A. planuje aktywnie rozwinąć i uatrakcyjnić format przejmowanych stacji eMILA w tym również poprzez znaczące rozszerzenie oferty dla klientów w wybranych lokalizacjach.