Tylko od początku 2022 roku UOKiK przyglądał się bacznie działaniom wielu sieci handlowych, a na kilka z nich nałożył kary. Czy prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wziął na celownik handlową branżę? Za co były karane sklepy?

Ostatnio Tomasz Chróstny postawił sieciom Auchan Polska i SCA PR Polska (Intermarche) zarzuty nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Intermarche, Auchan i Poczta Kwiatowa

Zarzuty wobec Intermarche dotyczą ustalania warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz uzyskiwania rabatów, pomimo niespełnienia warunków, od których pierwotnie uzależniono ich udzielenie. Zarzuty wobec Auchan dotyczą nieuzasadnionego pobierania opłat od kontrahentów.

UOKiK nałożył także karę na spółkę Poczta Kwiatowa. Była to kara w wysokości ponad 1,6 mln zł za stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego. Poczta Kwiatowa nie gwarantowała dostarczenia na czas kwiatów lub upominków w dni szczególnego zapotrzebowania na jej usługi - Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Ojca. Jak tłumaczy UOKiK, w komunikacji marketingowej Poczta Kwiatowa zachęcała do składania zamówień na święta, w które nie gwarantowała terminowej realizacji usługi.

Dyrektywa Omnibus pod lupą UOKiK

UOKiK zajął się także dyrektywą Omnibus i sprawdzał, czy znane sieci handlowe przestrzegają nowych przepisów, które każą sklepom definiować ceny, które obowiązywały na dany towar przed promocjami.

„Rzekome obniżki cen, fałszywe opinie konsumentów w sieci, źle oznaczone płatne reklamy w wynikach wyszukiwania? Prezes UOKiK sprawdza, jak rynek dostosował się do nowych przepisów wynikających z implementacji dyrektywy Omnibus” – ogłosił urząd.

Na pierwszy ogień poszło informowanie o obniżkach cen - ruszyły kontrole Inspekcji Handlowej w 6 sieciach handlowych, a do ok. 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości. Kontrolowane sieci handlowe to Biedronka, Dino, Kaufland, Lidl, Netto i Żabka.

Kłopoty marketingowej akcji Biedronki

Tomasz Chróstny postawił także zarzuty właścicielowi sieci Biedronka – największej sieci handlowej w Polsce. „Przekazy reklamowe dotyczące akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie zasad skorzystania z promocji”.

O dziwnych warunkach tej promocji pisaliśmy niejednokrotnie. Jak przyznała sama sieć – żaden klient nie zwrócił się do niej z prośbą o oddanie różnicy w cenie między Biedronką, a inną siecią handlową. Dyskonter tłumaczył to faktem, że ceny u niego są najniższe. Jednak promocja była po prostu nieopłacalna dla klientów. Sieci dyskontów groziła wtedy kara do 10 proc. rocznego obrotu.

Przewaga kontraktowa

Prezes UOKiK sprawdził także , czy trzy sieci handlowe mogą wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Zastrzeżenia budziły niektóre opłaty pobierane od kontrahentów przez Żabka Polska, Dino Polska oraz Transgourmet Polska – właściciela sieci Selgors Cash & Carry. Wcześniej postępowania wyjaśniające zostały wszczęte w sprawie praktyk spółek Auchan Polska i Carrefour.

„Czy spółki Carrefour i Auchan Polska wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych?” – pytał w ubiegłym roku UOKiK.

Prezes Tomasz Chróstny wszczął w tej sprawie dwa postępowania wyjaśniające. Zastrzeżenia budziły niektóre opłaty pobierane przez sieci handlowe od swoich kontrahentów.

Kolejną spółką za którą wziął urząd był Kaufland Polska Markety. Okazało się, że wymagała ona od dostawców obniżenia ceny produktów rolnych i spożywczych już po ich sprzedaży, nieuczciwie wykorzystując swoją przewagę kontraktową. Oprócz tego wprowadzała konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw. Z tego powodu prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Kaufland Polska Markety blisko 140 mln zł kar w dwóch decyzjach stwierdzających niezgodne z prawem praktyki.

Ile zapłaciły sklepy? Nikt się nie chwali

Warto także wspomnieć, że od każdej decyzji UOKiK-u przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do sądu. Jak potem wyglądają kary i ile faktycznie płacą firmy? Prawnik, którego o to pytałam podsumował sprawę krótko: mission impossible.

- Zakładam, że nikt nie robi takich statystyk. To jest pytanie do sieci handlowych. Nie ma jakiegoś rejestru, będzie trudno otrzymać statystyki. I na pewno sieci nie będą informować o postępowaniach – mówi.

Nic dziwnego, żadna firma, sieć, instytucja, nie chce chwalić się karami, które są na nie nakładanie, bo obniża to zaufanie klientów do jakości świadczonych usług.

