UOKiK zarzuca Allegro, że faworyzuje swój e-sklep. Będzie kara?

Autor: oprac. MB

Data: 09-08-2022, 10:38

Allegro otrzymało od UOKiKu uzasadnienie zarzutów postawionych ponad dwa lata temu. Regulator twierdzi, że firma na swojej platformie faworyzuje własny sklep kosztem innych sprzedawców. Jednak Allegro nie zgadza się z tą argumentacją - informuja wirtualnemedia.pl.

Allegro faworyzuje swój e-sklep. UOKiK uzasadnia zarzuty/fot. materiały prasowe Allegro

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec Allegro w grudniu 2019 r. Wcześniej przez ponad dwa lata Urząd prowadził postępowanie wyjaśniające, podjął je na podstawie licznych sygnałów od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na tej platformie. Skarżyli się, że są gorzej traktowani niż oficjalny sklep Allegro, którego produkty były identyfikowane w wynikach wyszukiwania jako najbardziej trafne - informuje serwis wirtualnemedia.pl.

Zarzuty UOKiK wobec Allegro

UOKiK twierdzi, że działania Allegro mogły niekorzystnie wpływać na sytuację konkurencyjną niezależnych sklepów internetowych, których produkty mogły być mniej widoczne na platformie w porównaniu do własnych ofert Allegro.

W poniedziałek 8 sierpnia 2022 r. Allegro poinformowało, że otrzymało szczegółowe uzasadnienie zarzutów (SUZ) postawionych przez Urząd, czyli m.in. podsumowanie domniemanych naruszeń ze strony spółki oraz przedstawia zebrane dowody. Przypomniano, że „UOKiK zarzuca Allegro PL nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku rynków handlu elektronicznego B2C poprzez faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej, w stosunku do działań sprzedażowych sprzedawców zewnętrznych działających na platformie Allegro PL”.

Z komunikatu Allegro wynika, że UOKiK zamierza wydać decyzję stwierdzającą naruszenie pozycji dominującej przez firmę i nakazującą jego zaniechanie w zakresie, w jakim naruszenie nie zostało zaniechane oraz nakładającą karę pieniężną na spółkę. Maksymalna wysokość takiej kary może wynosić 10 proc. obrotu osiągniętego przez Allegro PL w roku poprzedzającym nałożenie kary.

Allegro vs UOKiK - będzie kara?

SUZ nie prowadzi jeszcze do zakończenia sprawy prowadzonej przez UOKiK co do jej istoty, ani nie przesądza, że postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o nałożeniu kary lub determinuje dokładną wysokość tej kary. Jednak z uwagi na fakt, że pewne naruszenia zostały stwierdzone przez UOKiK, prawdopodobieństwo negatywnego wyniku postępowania UOKiK może wzrosnąć.