UOKiK zbada opłaty marketingowe w sieciach handlowych

Delegatura UOKiK w Bydgoszczy prowadzi wszystkie sprawy z zakresu przewagi kontraktowej.

Jak mówił dyrektor podczas wideokonferencji "Nieuczciwe praktyki handlowe - implementacja dyrektywy 2019/633 i egzekwowanie przepisów", od czasu obowiązywania ustawy, tj. od 2017, do Urzędu zgłoszono ok. 190 zawiadomień. Postępowanie wszczęto w ok. 90 przypadkach.

Adamczewski dodał, że bardzo często informacje zgłaszane są anonimowo. Stale widoczny jest "efekt strachu". 2/3 zgłoszeń dotyczyło relacji rolników z przetwórcami - głównie zbyt długich okresów zapłaty oraz przekraczania ich terminów.

Na niektóre podmioty trzeba było nałożyć kary. Maksymalna kara wynosi 3 proc. rocznego obrotu firmy.

Dyrektor oddziału UOKiK w Bydgoszczy przypomniał, że w 2019 r. Urząd podjął decyzje ws.firm: Cykoria, Sud Zucker, Dohler, Real, Rauch, T.B. Fruit. W ubiegłym decyzje dotyczyły takich firm, jak JMP-Biedronka i Appol. Wszczęto natomiast postępowania ws. nieuczciwych praktyk stosowanych przez spółki: EuroCash, AgriPlus i Agrifirm, Pfeifer und Langen, SCA (Intermarche).

Odnosząc się do planów na 2021 r., Adamczewski poinformował, że UOKiK zajmie się dokończeniem kwestii dotyczących rabatów. Zaznaczył, że w ubiegłym roku Urząd sprawdził firmy zajmujące się handlem produktami rolno-spożywczymi pod kątem stosowania rabatów.

"Okazuje się, że problem jest bardzo duży, tych rabatów jest wiele, niektóre sieci stosują ich nawet kilkadziesiąt. Często one mogą budzić wątpliwości związane z uczciwością" - powiedział szef bydgoskiego oddziału UOKiK.

W II półroczu br. UOKiK ma zamiar zająć się problemem opłat marketingowych stosowanych przez sieci handlowe - poinformował Adamczewski. Urząd będzie też "trzymał rękę na pulsie", jeśli chodzi o przetwórstwo spożywcze - chodzi m.in. o postępowania dotyczące ograniczenia tuczu kontraktowego, ograniczenia w sprzedaży nasion. Badane będą też ograniczenia związane z interpretacją tzw. siły wyższej.

Zastępca dyrektora bydgoskiego oddziału UOKiK Jacek Marczak zwrócił uwagę, że przepisy ustawy o stosowaniu nieuczciwych praktyk zmieniały się. W pracach rządowych znajduje się nowa ustawa, choć o tej samej nazwie, implementująca unijną dyrektywę w tym zakresie.