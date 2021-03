UOKiK zmieni sposób nakładania kar na przedsiębiorców

Nowelizacja ma implementować do polskiego prawa zapisy dyrektywy ECN+. Unijne przepisy zakładają ujednolicenie kompetencji krajowych urzędów ochrony konkurencji i wyposażenie ich w najważniejsze instrumenty proceduralne służące skutecznemu wykrywaniu naruszeń prawa antymonopolowego zarówno na szczeblu europejskim, jak i na rynkach krajowych - przypomniał Urząd. Jak podkreślił Chróstny, cytowany w poniedziałkowym komunikacie UOKiK, część założeń dyrektywy ECN+ jest już obecna w polskim prawie, ale niektóre obszary wymagają dostosowania i doprecyzowania.

Jak wskazał, bardzo istotna będzie współpraca przy egzekwowaniu kar pieniężnych. "W tej chwili napotykamy trudności w ściąganiu kar finansowych od podmiotów, które nie mają siedziby na terenie Polski lub nie posiadają w naszym kraju wystarczających aktywów. Dzięki implementacji dyrektywy ECN+ i nowelizacji polskich przepisów jeszcze łatwiejsza będzie egzekucja kar od podmiotów zarejestrowanych w Państwach Członkowskich UE" - powiedział Chróstny.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, opiniowaniu i konsultacjach publicznych. Zakłada on m.in. zmiany w programie łagodzenia kar leniency. Jedną z nich ma być wyłączenie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej dla osób fizycznych działających na rzecz przedsiębiorcy, który skorzystał z tego programu. Zmienione mają też być przepisy dotyczące przeszukań, według UOKiK, zgodnie z zapisami ECN+. Proponowane zmiany przewidują, że przeszukania są prowadzone wspólnie przez funkcjonariuszy policji i pracowników Urzędu. W tej chwili przepis mówi o przeszukaniu prowadzonym przez policję, w którym może być obecny pracownik UOKiK.

Zmienić się ma również sposób nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie współpracują z Prezesem UOKiK na etapie gromadzenia materiału dowodowego lub też przekazują nieprawdziwe informacje oraz dopuszczają się naruszeń związanych z kontrolą i przeszukaniem. Dotychczas za te praktyki groziła sankcja do równowartości 50 mln euro. Po zmianie ustawy ma to być kara do 3 proc. obrotu w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Zmiana jest spowodowana wymogami dyrektywy, która nakazuje, aby sankcje pieniężne za te konkretne naruszenia były nakładane proporcjonalnie do światowego, całkowitego obrotu przedsiębiorstw.