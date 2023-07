Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w co trzecim sklepie zbadanym przez Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, m.in. co trzecia zakwestionowana partia świeżych warzyw i owoców nie zawierała informacji o kraju pochodzenia - poinformował w poniedziałek resort rolnictwa.

IJHARS stwierdziła nieprawidłowości w co trzecim badanym sklepie. / fot. Kuba

MRiRW: IJHARS stwierdziła nieprawidłowości w co trzecim badanym sklepie

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło w poniedziałek dane dotyczące przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu kontroli świeżych warzyw i owoców w dużych supermarketach pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Jak wskazał Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz, inspekcja skontrolowała łącznie 69 sklepów detalicznych działających w ramach 10 sieci handlowych, a "różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 24 podmiotach, czyli w co trzecim badanym sklepie".

Dodał, że najwięcej stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczyło znakowania. "Niemal co trzecia z zakwestionowanych partii świeżych owoców i warzyw była nieprawidłowo oznakowana w zakresie informacji o kraju pochodzenia" - stwierdził szef Inspekcji.

Podsumowując w poniedziałek wstępne wyniki kontroli, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował o prowadzonych z ministrem sprawiedliwości rozmowach ws. podwyższenia kar za oszustwa w zakresie żywności. "To muszą być kary na tyle wysokie, aby próbującym oszukiwać taki proceder się nie opłacał. To musi być bardzo dotkliwa kara, bo my nie pozwolimy oszukiwać Polaków" - podkreślił minister Robert Telus.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl