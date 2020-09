USA/Strzelanina w centrum handlowym

W rezultacie strzelaniny, do której doszło w sobotę w centrum handlowym w miejscowości Mishawaka, w stanie Indiana, co najmniej 1 osoba po niosła śmierć - poinformowała policja. Wśród kupujących wybuchła panika, ludzie rzucili się do wyjść, albo szukali kryjówek.