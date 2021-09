Usługi kurierskie GLS w sklepach sieci Auchan

Auchan Retail Polska informuje o wyborze operatora usług pocztowych i kurierskich. 27 września 2021 r. sieć podpisała umowę z firmą Pointpack S.A.. W ramach umowy, Pointpack wprowadza od 1 października usługi pocztowe w sklepach Auchan. Usługi będą uruchamiane stopniowo, a szczegółową listę sklepów, które już je oferują klienci znajdą na stronie www.auchan.pl.

Dzięki współpracy obu firm klienci sklepów Auchan oferujących usługi pocztowe i kurierskie będą mogli nadać lub odebrać przesyłki poprzez system Pointpack.

Wprowadzenie świadczeń kurierskich i pocztowych, jest kolejnym udogodnieniem w oferowanym przez Auchan zestawie usług i pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie czasu klientów przeznaczonego na zakupy i zwiększenie ich komfortu. Jest też odpowiedzią na aktualne oczekiwania kupujących – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki/Klienta/Data/Digital/SI.

Z badań przeprowadzonych przez Auchan na polskim rynku w maju tego roku wynika, że dla klientów sieci m.in. ważne są względy pragmatyczne takie, jak szeroka oferta produktów i usług dostępnych pod jednym dachem (87%) oraz niewielka odległość sklepu od domu (85%).

Czas i wygoda dla klientów

Dla klientów ważne są dwie rzeczy: czas i wygoda. Wiemy o tym, dlatego konsekwentnie rozwijamy naszą sieć i wdrażamy elastyczne rozwiązania. Nawiązanie współpracy z Auchan to kolejny krok w realizacji naszej strategii, w której centrum są klienci i ich potrzeby. To właśnie dla wygody klientów uruchamiamy nowe punkty nadawania i odbioru paczek, łatwo dostępnych, blisko ich domów czy miejsc pracy. Teraz będą mogli skorzystać z usług kurierskich przy okazji zakupów – mówi Szymon Lauer, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów GLS Poland.

Działania wdrożeniowe we współpracy z siecią Auchan oraz firmą kurierską GLS koordynuje Pointpack, integrator oraz partner technologiczny, budujący rozwiązania IT, a także usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej.

Stworzenie ekosystemu technologicznego

Współpraca poszczególnych podmiotów we wdrożeniu usług kurierskich to dowód na stworzenie ekosystemu technologicznego, który zapewnia wygodę, oszczędza czas oraz ma wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska poprzez optymalizację w branży kurierskiej, szczególnie w obszarze miejskim. Dynamiczny rozwój punktów nadawczo-odbiorczych (obecnie ok. 12 tys.) to odpowiedź na wzrost zainteresowania usługami kurierskimi wśród klientów oraz lokalnych mieszkańców, którzy szczególną uwagę zwracają na dostępność punktów odbioru i nadań w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, przy robieniu codziennych zakupów – mówi Paulina Żmijowska, Kierownik ds. Marketingu & PR Pointpack S.A.